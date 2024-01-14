台灣人選民主！ 董立文：九二共識已奄奄一息

國策研究院文教基金會14日舉辦「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，亞太和平研究基金會執行長董立文應邀擔任引言人。（記者朱沛雄攝）

2024/01/14 17:01

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣總統與立委選舉昨圓滿完成，亞太和平研究基金會執行長董立文今指出，這次大選意味者「九二共識已奄奄一息」；對於與美方務實交流，前駐美代表高碩泰則表示，蔡英文政府4年前在選後派出副總統當選人及國安高層出席華府祈禱早餐會，「或許這會給總統當選人賴清德一些靈感」，應基於零意外、價值同步及夥伴利益為原則。

國策研究院今（14日）舉行「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，包括前駐美代表高碩泰、亞太和平研究基金會執行長董立文、台灣師範大學政研所教授范世平、國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲及胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）等專家學者出席與會。

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董立文指出，從1996年中共發射飛彈、2020年爆發香港反送中運動，兩岸因素都僅是台灣大選的「影響因素」；國民黨強調此次選舉是「戰爭與和平」的選擇，但2023一整年，國民黨候選人侯友宜的民調從未因此上升；他強調，經過此次總統大選，「九二共識」即使不是壽終正寢，也已經奄奄一息。

同樣關切介選的反制，高碩泰表示，華府在選前兩天宣布將派出高階代表團訪台，美國航空母艦更在結束與菲律賓聯合軍演時，通過巴士海峽北上西太平洋，美方言行一致，向來反對外力介選，這對賴清德有很重要的啟發意義，新政府的首要之務是把握時機與美方深化互信關係。

「從現在到520就職典禮是個機會」，他表示，總統蔡英文4年前有個前例，在選後派出時任副總統當選人的賴清德及國安會諮詢委員蕭美琴出席美國華府祈禱餐會，這或許會給賴清德一些靈感，建立與美方基於「零意外、價值同步及夥伴利益」的溝通管道。

談及美中關係，他則說，合作下降、競爭持續上升、對抗繼續再加碼的結構性態勢，在可見的未來應不會有戲劇性變化；去年「拜習會」反映美中不可能完全脫夠，但可以做到低度共識的去風險，「冷戰既然不是上策，冷和也許是緩兵之計」，北京還有許多內政問題，左支右絀的情況下，擴大外部挑戰並不是明智之舉。

他說，新政府要有效地掌握華北京的新帝制、台海的新現狀、華府政局的新常態以及美中的新博弈，尤其欲爭取捲土重來的美國前總統川普揚言推翻拜登的外交政策，新政府要如何在此情況下，繼續務實經營台美關係的延續性、穩定性、可預知性，考驗賴清德智慧。

高碩泰也提醒，美方派來參加520就職典禮的成員層級也是觀察指標，2016年美方代表團由前美國貿易代表柯克（Ron Kirk）擔任團長，2020年則是由當時的國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）透過視訊方式致賀；另外，賴清德的就職演說動見觀瞻，要讓國際看到新政府可在強健自信的情況下，務實地上路。

范世平則提出這次大選創下三大先例，首先是突破台灣選舉魔咒，台灣民眾選擇給民進黨執政12年，其次則是中國對台介選過去並沒有如此明目張膽，第三則是對於「戰爭與和平」的論述，台灣民眾選擇「失去民主自由」比戰爭還可怕。

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