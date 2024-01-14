台中6選區立委當選人羅廷瑋坐摩托車謝票

羅廷瑋坐摩托車謝票，「沒時間搞鬥爭分裂，一起努力」。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/14 15:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立委第六選區國民黨立委當選人羅廷瑋今日坐摩托車展開謝票請益之旅，他說，從仍有為數可觀的民眾票投國民黨、民眾黨，執政黨應速啟動內部檢討更有所警惕，但新任立委2月就職在即，他認為，已沒有時間搞分裂鬥爭，盼能大家一起為台中的建設努力。

至於民進黨立委候選人江肇國也在今日展開謝票之旅，有民眾特地趨前跟他握手打氣，還有支持者替他落淚不捨，他感謝選民的支持，未來也會繼續在市議員的職務服務民眾。

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羅廷瑋說，選前他多騎腳踏車拜票，選後不想就此搭戰車，所以選擇坐摩托車向支持民眾謝票並進行請益之旅。

他說，選舉已落幕，但希望執政黨這次的選舉看到中部中彰投選民的需求，包括捷運藍、綠線延伸，尤其更應看到仍有為數頗眾的民眾票投國民黨及民眾黨，主因是否因建設、福利不符民眾期待或是詐騙案太猖狂等，希望執政黨能加速內部檢討，並有所警惕，在野黨則善盡監督之責。

他未來前進立法院也會全力協助爭取社會福利及台中捷運藍線建設、高端解密、治安及國家安定等；他說，2月馬上要就職，沒時間再搞分裂鬥爭，盼大家能一起成台中隊，一起為台中建設努力。

江肇國謝票選民特地趨前致意。（記者蘇孟娟攝）

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