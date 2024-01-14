網傳某投開票所領票、開票數不一 桃市選委會︰正在查明中

桃園市選舉委員會。（資料照）

2024/01/14 15:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕總統副總統、立委選舉13日開票過程，網傳一段影片指某投開票所領票人數與實際開票結果不一致，該投開票所疑似在桃園，不過影片內容相當短也屬剪接、片段，真實性存疑；桃園市選舉委員會表示，影片內容無法清楚辨識投開票所別，正在查明中，若確實為桃園市所屬，將再與該所主任管理員、主任監察員、區公所釐清實情。

桃園市選委會表示，依據「投開票所工作人員手冊」規定，投開票所主任管理員於開始開票前，應向參觀席民眾宣布領票人數，開票結果以全部投票匭之選舉票開出後，彙計之投開票報告表為準；另規定開票過程中，工作人員須逐張檢票、唱票、記票，依標準作業程序辦理投開票作業。

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桃園市選委會表示，向來均嚴格要求所有工作人員應按規定辦理各項開票作業，開票時並已開放民眾參觀開票，並有政黨推薦的監察員在場監察，全程公開透明，而網傳影片所載的情事，如經查明確有數字不一致的情形，將依規定以「全部投票匭之選舉票開出後，彙計之投開票報告表」為準，將予以檢討並列入爾後教育訓練加強說明。

桃園市選委會也提醒，社群媒體散播部分開票所開票過程影片，此類影片大多僅為片段或經過剪輯，請民眾勿聽信及散布此類不實訊息。

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