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選後向前走！ 管碧玲：《海洋保育法》立法的努力沒有停工過

選後向前走！管碧玲（左）宣示《海洋保育法》立法的努力，沒有停工過。右為屏東排灣族創作歌手戴曉君。（圖取自管碧玲臉書粉專）

選後向前走！管碧玲（左）宣示《海洋保育法》立法的努力，沒有停工過。右為屏東排灣族創作歌手戴曉君。（圖取自管碧玲臉書粉專）

2024/01/14 13:07

〔記者洪定宏／高雄報導〕正副總統及立委大選結束，海洋委員會主委管碧玲今天在臉書發文強調，選舉前擔心被政治操作，「選後應該向前走了」，將持續跟漁業界、行政院積極溝通，《海洋保育法》「立法的努力，沒有停工過！」

管碧玲去年1月底接任海委會主委，因為曾任立法委員，深諳法案的重要，經過將近1年的努力，已爭取通過《海洋產業發展條例》，有助提升台灣海洋產業的國際競爭力；也通過《土石採取法》和《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》修正案，讓中國抽砂船沒有脫罪空間。

特別是去年通過的《海洋污染防治法》修正草案，當時管碧玲僅就職百日，就獲得立法院支持「大幅修法」，涵蓋設置海污基金、強化污染的管理、全面提升罰則、建立吹哨者制度、即時接軌國際等5大主軸。

今年接下來的重頭戲是涉及劃設海洋保護區等複雜層面的《海洋保育法》立法工作，管碧玲指出，「這段時間，和漁業界持續溝通，漁源枯竭的問題，大家體會很深，農業部應該也知道！」

管碧玲表示，選舉前擔心被政治操作，「選後應該向前走了！」必須和漁業界溝通、和行政院溝通、考察生態受觀光衝擊的現場等等，「選舉期間，一直在做！海保法，立法的努力，沒有停工過！」

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