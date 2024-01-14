為民進黨守住宜蘭立委席次 陳俊宇謝票承諾服務不分黨派

宜縣立委當選人陳俊宇（中）今天啟動車隊謝票，沿路向鄉親揮手致謝。（圖由陳俊宇競總提供）

2024/01/14 13:01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣立委當選人陳俊宇今天啟動車隊謝票，搭上宣傳車沿路向鄉親揮手致謝，支持者站在路旁比出「讚」的手勢，並施放鞭炮祝他高票當選；陳俊宇承諾，未來服務工作不分黨派，儘速建立服務團隊，兌現競選政見。

除了陳俊宇車隊掃街謝票，國民黨黃琤婷由縣長林姿妙陪同謝票，民眾黨陳琬惠也搭宣傳車到全縣各地感謝鄉親的支持。

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宜蘭縣本屆立委選舉呈現三足鼎立，陳俊宇臨危受命接受民進黨徵召，競選期間，對手鎖定「楊桃館變豪宅」等議題，對他猛烈砲轟，選情一度撲朔迷離，昨晚開票結果，他獲得10萬7308票，以41.99％得票率勝出，為民進黨守住宜蘭縣唯一的立委席次。

陳俊宇勝選後安排3天謝票行程，今天到三星、羅東、冬山車隊謝票，很多人站在路旁比「讚」，向這位宜蘭新科立委表達祝賀之意，車隊所經之處，鞭炮聲不絕於耳。

陳俊宇說，感謝選民的疼惜與支持，讓他有機會當選立委，上任後會更加努力，絕不辜負鄉親的期待，日後將秉持民進黨的勤政、清廉、愛鄉土基本信念，扮演好立委角色，服務對象不分黨派，宜蘭鄉民若要需求，他一定全力以赴。

宜縣立委候選人得票數如下：民進黨陳俊宇10萬7308票，國民黨黃琤婷8萬6120票，民眾黨陳琬惠5萬3499票，台灣基進林意評6201票，無黨籍林錦坤1754票，制度救世島邱介勳647票。

支持者比出「讚」的手勢，祝賀陳俊宇高票當選。（圖由陳俊宇競總提供）

國民黨黃琤婷（左）由縣長林姿妙（右）陪同謝票。（圖由黃琤婷競總提供）

民眾黨陳琬惠搭宣傳車謝票。（圖由陳琬惠競總提供）

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