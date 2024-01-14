為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

為民進黨守住宜蘭立委席次 陳俊宇謝票承諾服務不分黨派

宜縣立委當選人陳俊宇（中）今天啟動車隊謝票，沿路向鄉親揮手致謝。（圖由陳俊宇競總提供）

宜縣立委當選人陳俊宇（中）今天啟動車隊謝票，沿路向鄉親揮手致謝。（圖由陳俊宇競總提供）

2024/01/14 13:01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣立委當選人陳俊宇今天啟動車隊謝票，搭上宣傳車沿路向鄉親揮手致謝，支持者站在路旁比出「讚」的手勢，並施放鞭炮祝他高票當選；陳俊宇承諾，未來服務工作不分黨派，儘速建立服務團隊，兌現競選政見。

除了陳俊宇車隊掃街謝票，國民黨黃琤婷由縣長林姿妙陪同謝票，民眾黨陳琬惠也搭宣傳車到全縣各地感謝鄉親的支持。

宜蘭縣本屆立委選舉呈現三足鼎立，陳俊宇臨危受命接受民進黨徵召，競選期間，對手鎖定「楊桃館變豪宅」等議題，對他猛烈砲轟，選情一度撲朔迷離，昨晚開票結果，他獲得10萬7308票，以41.99％得票率勝出，為民進黨守住宜蘭縣唯一的立委席次。

陳俊宇勝選後安排3天謝票行程，今天到三星、羅東、冬山車隊謝票，很多人站在路旁比「讚」，向這位宜蘭新科立委表達祝賀之意，車隊所經之處，鞭炮聲不絕於耳。

陳俊宇說，感謝選民的疼惜與支持，讓他有機會當選立委，上任後會更加努力，絕不辜負鄉親的期待，日後將秉持民進黨的勤政、清廉、愛鄉土基本信念，扮演好立委角色，服務對象不分黨派，宜蘭鄉民若要需求，他一定全力以赴。

宜縣立委候選人得票數如下：民進黨陳俊宇10萬7308票，國民黨黃琤婷8萬6120票，民眾黨陳琬惠5萬3499票，台灣基進林意評6201票，無黨籍林錦坤1754票，制度救世島邱介勳647票。

支持者比出「讚」的手勢，祝賀陳俊宇高票當選。（圖由陳俊宇競總提供）

支持者比出「讚」的手勢，祝賀陳俊宇高票當選。（圖由陳俊宇競總提供）

國民黨黃琤婷（左）由縣長林姿妙（右）陪同謝票。（圖由黃琤婷競總提供）

國民黨黃琤婷（左）由縣長林姿妙（右）陪同謝票。（圖由黃琤婷競總提供）

民眾黨陳琬惠搭宣傳車謝票。（圖由陳琬惠競總提供）

民眾黨陳琬惠搭宣傳車謝票。（圖由陳琬惠競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宜蘭綠營整合成功 藍營負面文宣失效
2024/01/14 08:09

宜蘭綠營整合成功 藍營負面文宣失效
宜蘭綠營大獲全勝 民眾黨創第3勢力紀錄
2024/01/13 22:36

宜蘭綠營大獲全勝 民眾黨創第3勢力紀錄

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
宜蘭縣431投票所開票完畢 民進黨「賴蕭配」、陳俊宇勝出
2024/01/13 21:18

宜蘭縣431投票所開票完畢 民進黨「賴蕭配」、陳俊宇勝出
宜蘭立委民進黨勝出 陳金德：啟動整合贏回2026執政權
2024/01/13 20:37

宜蘭立委民進黨勝出 陳金德：啟動整合贏回2026執政權

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
宜蘭立委激戰 陳俊宇驚濤駭浪中為民進黨守住這一席
2024/01/13 20:03

宜蘭立委激戰 陳俊宇驚濤駭浪中為民進黨守住這一席
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播