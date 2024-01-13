宜蘭綠營大獲全勝 民眾黨創第3勢力紀錄

宜蘭立委選舉落幕，民進黨陳俊宇（中）勝出，左為國民黨黃琤婷，右為民眾黨陳琬惠。（記者蔡昀容攝）

2024/01/13 22:36

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕2024總統及立委選舉，宜蘭縣投票結果，總統選舉，民進黨賴清德、蕭美琴以11萬9517票、得票率44.74％居冠。區域立委，民進黨陳俊宇以10萬7308票勝出，得票率41.99％。政黨票也是民進黨最高，票數10萬7725票、得票率41.02％。

宜蘭縣投票率，總統選舉70.99％，區域立委71.21％，政黨票70.93％。

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總統選舉，賴蕭雖然居冠，但得票率遠低於2020蔡英文的63.28％，有不少選票流失。國民黨侯友宜以7萬7441票、得票率28.99％居次；民眾黨柯文哲7萬0171票，得票率26.27％。

區域立委，陳俊宇打敗國民黨黃琤婷8萬6120票、得票率33.7％，以2萬1188票的差距勝出。民眾黨陳琬惠5萬3499票、20.94％；台灣基進林意評6201票、2.43％；無黨籍林錦坤1754票、0.69％；制度救世島邱介勲647票、0.25％。

分析各鄉鎮市得票，陳俊宇除了在大同、南澳兩山地鄉與頭城鎮小輸，其餘9個鄉鎮市全都獲勝；綠營票倉三星、員山、冬山、五結與壯圍等，都獲得領先；還攻破黃琤婷的故鄉蘇澳鎮、議員本命區羅東鎮、以及藍營票倉宜蘭市。

黃琤婷雖然選得不理想，不過，她的得票率比侯友宜高4.71％，小雞實力比母雞還強。與上屆國民黨呂國華34％相比，算是保住國民黨基本盤。

至於陳琬惠，2022年選縣長時，得票率僅6.98％；這次選立委，成長到20.94％，幅度驚人，也是2008年實施單一選區兩票制以來，宜蘭藍綠以外候選人最高得票率，白色力量有一定實力。

藍營人士認為，陳琬惠拉走的票，藍大於綠，除了國民黨母雞較弱，民眾黨宜蘭縣黨部部分人士，過去曾待過國民黨，對藍營票倉較熟悉。

政黨票方面，民進黨10萬7725票，得票率41.02％；國民黨7萬8944票，得票率30.06％；民眾黨5萬8456票，得票率22.26％；時代力量6143票，得票率2.34％；台灣基進1830票，得票率0.7％。

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