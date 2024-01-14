王美惠連任謝票 外送員停下機車高喊：「未來4年也要加油喔！」
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義市立委候選人王美惠拿到7萬8069票、得票率50.46％順利連任，接地氣、親和力強的草根問政風格再獲選民肯定，今早搭戰車從競選總部展開謝票，一名年輕外送員路過時停下機車，對著王高喊：「未來4年也要加油喔！」讓王感動滿滿。
王美惠對決國民黨立委候選人張秀華，選情緊繃，昨天開票結果，王美惠獲7萬8069票、得票率50.46％勝過張秀華6萬6822票、得票率43.34％；與上屆相較，王得票率略成長0.4％，得票數略減2264票。
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王美惠今受訪說，昨晚開完票回到家已凌晨1點多，仍睡不著，思考未來如何為嘉市爭取更多建設資源，也為民進黨國會席次減少，擔憂未來總統當選人賴清德政策無法實現，她認為國家要進步走向國際，民眾不希望朝野吵吵鬧鬧，台灣沒有空轉本錢。
被問到這次選戰面臨黨內內訌、陷入孤軍奮戰，王美惠說，她從當議員助理、議員及立委以來，從政初衷從來沒變，鄉親「找得到、看得到」，感謝支持者陪她走過艱難選舉，更感謝中央支持，她不怕艱苦，有大家鼓勵，會更加努力。
王美惠也再向嘉市愛好民進黨的支持者及嘉市黨部喊話說，「為了民進黨應團結一致，選後放下過去的誤解」，她也感謝黨內同志的監督激發她力量，本來100分到120分，但認為自己做得還不夠，會更認真打拚。
對於嘉義市長黃敏惠說「嘉市欠缺的是中央關愛眼神」，王美惠回應說，她認為中央有支持嘉市建設，但還不夠，她與黃市長立場都一樣，希望中央給嘉市更多建設資源，她會更加認真爭取中央資源回嘉市。
王美惠也說，嘉市因財政好，鐵路高架化地方自籌款變多，這對嘉市不公平，在前瞻地下停車場爭取過程，她就要求地方自籌款應減少，也希望中央增加污水下水道建設經費。
王美惠連任後，成為民進黨問鼎下屆市長熱門人選，對此她回應說，服務鄉親熱忱始終不變，立委才選完，「不是我要選就選」，民進黨有很多人才，未來看黨中央如何籌畫，相信黨會好好處理，大家合作攜手打贏市長選戰。