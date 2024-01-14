王美惠連任謝票 外送員停下機車高喊：「未來4年也要加油喔！」

連任成功的民進黨嘉市立委王美惠（左）今早搭戰車展開謝票，一名年輕外送員路過時停下機車，對著王高喊：「未來4年也要加油喔！」。 （記者丁偉杰攝）

2024/01/14 12:02

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義市立委候選人王美惠拿到7萬8069票、得票率50.46％順利連任，接地氣、親和力強的草根問政風格再獲選民肯定，今早搭戰車從競選總部展開謝票，一名年輕外送員路過時停下機車，對著王高喊：「未來4年也要加油喔！」讓王感動滿滿。

王美惠對決國民黨立委候選人張秀華，選情緊繃，昨天開票結果，王美惠獲7萬8069票、得票率50.46％勝過張秀華6萬6822票、得票率43.34％；與上屆相較，王得票率略成長0.4％，得票數略減2264票。

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王美惠今受訪說，昨晚開完票回到家已凌晨1點多，仍睡不著，思考未來如何為嘉市爭取更多建設資源，也為民進黨國會席次減少，擔憂未來總統當選人賴清德政策無法實現，她認為國家要進步走向國際，民眾不希望朝野吵吵鬧鬧，台灣沒有空轉本錢。

被問到這次選戰面臨黨內內訌、陷入孤軍奮戰，王美惠說，她從當議員助理、議員及立委以來，從政初衷從來沒變，鄉親「找得到、看得到」，感謝支持者陪她走過艱難選舉，更感謝中央支持，她不怕艱苦，有大家鼓勵，會更加努力。

王美惠也再向嘉市愛好民進黨的支持者及嘉市黨部喊話說，「為了民進黨應團結一致，選後放下過去的誤解」，她也感謝黨內同志的監督激發她力量，本來100分到120分，但認為自己做得還不夠，會更認真打拚。

對於嘉義市長黃敏惠說「嘉市欠缺的是中央關愛眼神」，王美惠回應說，她認為中央有支持嘉市建設，但還不夠，她與黃市長立場都一樣，希望中央給嘉市更多建設資源，她會更加認真爭取中央資源回嘉市。

王美惠也說，嘉市因財政好，鐵路高架化地方自籌款變多，這對嘉市不公平，在前瞻地下停車場爭取過程，她就要求地方自籌款應減少，也希望中央增加污水下水道建設經費。

王美惠連任後，成為民進黨問鼎下屆市長熱門人選，對此她回應說，服務鄉親熱忱始終不變，立委才選完，「不是我要選就選」，民進黨有很多人才，未來看黨中央如何籌畫，相信黨會好好處理，大家合作攜手打贏市長選戰。

民進黨嘉市立委王美惠拿到7萬8069票、得票率50.46％順利連任。（記者丁偉杰攝）

民進黨總統候選人賴清德與嘉市立委候選人王美惠聯合競選總部總幹事江熙哲（左二）與競選團隊感謝鄉親支持。（記者丁偉杰攝）

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