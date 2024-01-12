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嘉市今晚噴水圓環選前之夜 「北綠南藍」隔拒馬拚人氣

嘉市各政黨及立委候選人與支持者，今晚集結中山路噴水圓環造勢，拚人氣。（記者王善嬿攝）

嘉市各政黨及立委候選人與支持者，今晚集結中山路噴水圓環造勢，拚人氣。（記者王善嬿攝）

2024/01/12 18:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕總統、立委選舉投票倒數，嘉義市今晚6點到10點循以往傳統在中央噴水池圓環舉行「選前之夜」，各政黨及立委候選人以中山路為界分南、北側，沿街拜票、造勢，經嘉義市選舉委員會協調，今晚民進黨立委候選人王美惠在北側、國民黨立委候選人張秀華在南側，嘉義市警察局規劃約500名警力在周圍交通疏導及維安。

嘉義市立委6人搶1席，經協調，中山路北側為王美惠、無黨籍候選人簡明廉、復康聯盟黨候選人蔡松益；中山路南側為張秀華、小民參政歐巴桑聯盟陳玥妗、台灣民眾黨。臺灣雙語無法黨候選人林智勳不出席。

王美惠今晚邀請民進黨最夯助選員「青埔憨川」、不分區立委候選人王義川助陣，將在主戰車催票到最後一刻，迎接最終勝利。

張秀華車隊晚間7點從競選總部出發，將由兼任競選總部主委的嘉義市長黃敏惠、國民黨籍市議員等，以選舉嘉年華形式走選戰最後一哩路。

簡明廉表示，今晚6點將率先登場、發表政見，準備另類的看板、戰車，要用另類方式宣揚「反針害」、「反藥害」。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵說，今晚邀請大人、小孩以同樂的方式造勢，透過親子參與，讓孩子們了解台灣民主的過程、嘉義民主發展的歷史。

嘉市傳統在中山路噴水圓環舉行選前之夜，南、北側以拒馬分界。（記者王善嬿攝）

嘉市傳統在中山路噴水圓環舉行選前之夜，南、北側以拒馬分界。（記者王善嬿攝）

嘉市今晚在中山路噴水圓環舉行選前之夜，警方設置拒馬。（民眾提供）

嘉市今晚在中山路噴水圓環舉行選前之夜，警方設置拒馬。（民眾提供）

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