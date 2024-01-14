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「來電不是恭喜是交任務」徐富癸謝票笑：不愧是工作狂前老闆

屏南徐富癸展開謝票。（記者蔡宗憲攝）

屏南徐富癸展開謝票。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/14 09:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏南立委當選人徐富癸今早召開謝票記者會，隨後展開車隊掃街謝票行程，行前包括向陽協會副理事長林政治、大鵬灣觀光聯盟理事長許裕麟、青農聯誼會會長黃盛增、東港漁會總幹事鄭鈺宸、111年醫療奉獻獎得獎人藍英哲醫師出席送上「向日葵」祝福，徐富癸也強調「當選是責任開始！」

徐富癸表示，昨天非常感謝所有屏南鄉親用選票支持他，自己沒有休息的空間，當選就是責任的開始，深深感謝大家在這段競選期間，給他溫暖和陪伴，讓他走過艱難的5個月，順利當選，他未來進入立法院，第一是為鄉親發聲、第二是全力服務鄉親，第三是爭取更多建設回到屏東，歡迎民眾有問題隨時到服務處服務，他將秉持20年的服務精神。

今日謝票行程採車隊掃街方式至個各鄉鎮致意，上午8時40分從東港出發，一路往南至林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城、恆春，預計17時35分抵達滿州。明日則預計上午9時從萬巒出發，途徑新埤、崁頂、潮州、竹田、新園，並擇定萬丹為壓軸終點站。

徐富癸透露，昨晚接到許多親朋好友的祝福，其中包含護國院長蘇貞昌特別打電話矚咐他「未來要多多幫忙周春米縣長」，行政院長陳建仁、立法院長游錫堃也派員代表致贈賀璋、賀聯。最特別的是前老闆潘孟安，通話時沒有一句恭喜，而是「拜託」一卡車的工作，徐富癸笑說，以前造勢常說「當選即服務」真的沒有騙大家。

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