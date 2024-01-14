精準預測總統大選結果 《美麗島》封關後民調曝光！

2024總統大選於1月13日圓滿落幕，3組候選人確定由賴清德勝出。（本報合成資料照）

2024/01/14 00:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選圓滿結束，最終確定由民進黨賴清德和蕭美琴當選台灣第16任總統及副總統。《美麗島電子報》13日公布封關後的民調，數字顯示與開票結果相差無幾，各組候選人得票率也都有預測到。

《美麗島電子報》2週前、2023年12月30號公布第101波封關民調，結果顯示民進黨「賴蕭配」支持度39.6%；國民黨「侯趙配」28.5%；民眾黨「柯吳配」18.9%。當時《美麗島》推估，以2016年與2020年大選投票率66.27%與74.9%的情況，「賴蕭配」的得票率預計落在40.6%至41.8%；「侯趙配」得票率落在36.7%至38.5%；「柯吳配」得票率落在20.6%至21.7%，即「賴蕭」贏過「侯趙」的差距介於2.1%至5.1%，約為50萬±21萬票。

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而中選會本週六晚間近10點完成開票，宣布賴清德以558萬6019票、40.05%得票率當選我國下一任總統後，《美麗島》也公開封關後、距離投票日最近的數波民調。自1月8日起，連續2天為一波的追蹤民調共4份，結果皆顯示「賴蕭」穩定領先，甚至在13日投票前3天支持度有略微上升；反觀「侯趙」和「柯吳」則出現下滑趨勢。

《美麗島》最新一波民調（109波）調查時間為1月11日至12日，「賴蕭」支持度35.4%，得票率落在38.9%至41.3%；「侯趙」24.7%，得票率33.0%至36.0%；「柯吳」19.9%，得票率24.5%至27.0%。雖然「賴蕭」在封關後幾波民調顯示略微上升，但相比封關民調，「賴蕭」支持度下滑4.2%，得票率也下降0.5%至1.7%；「侯趙」支持度下滑3.8%，得票率下降2.5%至3.7%；「柯吳」支持度則上升1.0%，得票率上升3.9%至5.3%。

而本次大選結果顯示，「賴蕭」獲得558萬6019票，得票率40.05%；「侯趙」467萬1021票，得票率33.49%，是繼2000年連戰、蕭萬長及2016年朱立倫、王如玄後，國民黨在總統大選中第3低的得票率，共輸「賴蕭」91萬多票；「柯吳」369萬0466票，得票率26.46%，與《美麗島》封關和封關後民調得票預測相差無幾。

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