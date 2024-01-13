解禁！封關期間民調公開 媒體人：除了那1家都是賴清德贏

2024總統暨立委大選投票結束，目前正在開票中，民進黨賴清德暫時領先。（本報合成資料照）

2024/01/13 17:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選投票結束，目前正在開票中，民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴暫時領先。媒體人黃揚明稍早在社群透露，根據他手中拿到封關後的民調，結果都顯示「賴清德第一」。不過，唯獨有一家民調指國民黨侯趙配領先。

黃揚明下午4點投票結束後，於臉書公開封關期間的民調，自稱看到的數據都顯示賴清德領先，甚至有領先第2名超過10％的，「雖然開票結果還沒正式揭曉，但這次選舉最可能的結局是賴清德當選、國民黨成國會最大黨、柯文哲得票超乎外界預期的高。這就是會是賴贏總統、藍贏國會、柯穩住第三勢力的三贏局勢。」

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他接著說：「不過，也可能會是三輸局面。民進黨在國會席次大減，加上沒過半，賴清德即使當選，也是得票率、國會席次的雙少數總統，必須要學習妥協。侯友宜得票可能遠不如預期，回任新北市長後，後續如何修補與選民關係，值得關注，而他的政治生命應該最多就到新北市長卸任結束。另外。國民黨未來要如何爭取年輕世代支持、兩岸路線是否調整。都是未來觀察重點。」

黃揚明繼續說道：「而民眾黨可能發生的是，政黨票數遠低於不如柯文哲得票數，未來要如何把柯文哲與民眾黨的連結更深、以及如何把總統盤拉穩，是未來的重大考驗。柯文哲得票若遠大於民眾黨，將使民眾黨的未來可能很不穩定。」

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