政黨票不如預期 台灣基進：未來將更著力民生議題

政黨票不如預期，台灣基進主席王興煥（左二）帶領候選人與議員感謝支持，強調未來在主權之外將更著力民生議題。（記者王榮祥翻攝）

2024/01/13 21:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進這次獲得政黨票9萬5061票、得票率僅0.69％，結果不如預期！台灣基進今晚聲明，感謝選民支持，未來在主權之外，將更著力於民生進步議程。

台灣基進選後記者會表明，2024大選結果，在藍綠白以外小黨幾無生存空間，即便大環境不利於理念型小黨生存，仍會堅持維護台灣主權的道路，並且更努力讓台灣人民了解，基進在台獨政黨以外，也是對內政民生有所堅持的進步政黨。

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黨主席王興煥指出，感謝堅定支持陪伴的鄉親，給予勇敢、逆風的選擇，自2014年以側翼出發，或是今年提出本土第二股力量。台灣基進秉持良知，在不利的狀況下，仍以理念先行。

他強調，兩次政黨輪替後，柯文哲利用政治手段操弄民粹，收攏兩黨外的支持者，過去的柯文哲氣候不足，小黨尚有生存空間，然而今年柯文哲收攏小黨政黨票，使得爭取政黨票成為艱鉅任務，這是所有小黨的普遍困局。

此外，台灣基進身為堅定獨派政黨，因為路線因素容易被視為小綠，使得台灣基進面臨比其他小黨更多的雙重困局，也是未來必須思考的。

王興煥進一步說，即使主流民意對民進黨不滿，台灣基進仍未走上藍白黃等政黨扯台灣後腿的路線，基進未來仍將持續對抗柯文哲、國民黨，不走民粹的道路，台灣基進仍需要支持者的力量，讓理念仍有政治說服的空間。

王興煥認為，十年前基進選擇比民進黨更台獨的道路，就預示著困境，這一條道路沒有錯。未來，除了專注抗中保台、轉型正義之外，將會在內政民生，有更明確宣示與更專業的經營，讓台灣基進浴火重生。

他同時提到，對於本次選舉結果有兩個不甘，一個不甘是對台獨政黨無法進國會的不甘，另一個不甘則是太陽花運動10年結算挫敗的不甘，台灣基進承諾未來會拋開一切包袱，秉持以台灣意識推動新政治的態度，繼續打拚。

史惟筑表示，萬分感謝選戰一路上遇見的所有同伴與支持者，這一戰已經全心全力打過，從10年前太陽花運動至今，2024年大選或可算是所有小黨的結算成績，以台灣目前政治環境，理念型小黨生存不易，但堅持台灣要走向主權道路的聲音，儘管現在看起來可能仍是少數，所有秉持同樣信念的人應該要感到很驕傲，如果相信理念有票，就讓我們繼續一起走下去。

楊佩樺表示，感謝每位志工跟競選團隊犧牲自己的時間，雖然結果不如預期，但不論如何，只要中國國民黨還沒倒，台灣還沒獨立建國，基進就一定會繼續堅持下去。就算火苗很小，但只要能堅持努力，總會有可能修成正果。難過一天就好，明天繼續努力。

張博洋表示，台灣基進是高雄起家的政黨，身為高雄在地議員，輔選不力，非常抱歉。未來台灣基進仍會繼續抗韓的使命，讓違背高雄人意志進入國會的韓國瑜不能亂來。

政黨票不如預期，台灣基進感謝選民支持，強調未來在主權之外將更著力民生議題。（記者王榮祥翻攝）

政黨票不如預期，台灣基進感謝選民支持，未來在主權之外將更著力民生議。（記者王榮祥翻攝）

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