新竹縣第1選區立委 國民黨徐欣瑩自行宣布當選

國民黨新竹縣第1選區立委候選人徐欣瑩自行宣布當選。（記者黃美珠攝）

2024/01/13 20:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第1選區立委席次，國民黨籍的候選人徐欣瑩已經在今天晚間7點左右自行宣布當選，同時也收穫來自行政院長陳建仁「高票當選」的祝賀。約莫同時，民進黨同選區立委候選人詹紀緹也在湖口競選總部含淚感謝輔選團隊這陣子的辛苦，鄉親們說，詹紀緹說她很珍惜這次選戰的每一天，承諾未來只要鄉親有需要她的服務，她依舊會全力以赴服務鄉親。

徐欣瑩陣營宣布當時，他們競總的統計資料顯示，徐欣瑩的得票數已高達7萬8178票，得票率早已過半。徐欣瑩面對交大校友會、基層村里長、義消志工等支持者連續含淚三鞠躬致謝，提到年邁無法親自到總部看開票的爸爸媽媽，她又二度哽咽謝謝父母的疼惜與加持，獻上自己順利勝選的成果，希望年邁的雙親今晚可以早點、好好安心睡個好覺，明天謝完票後，她下週就會回家探望老爸老媽。

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徐欣瑩胞弟、台北市府客委會主委徐世勳說，新竹縣第1選區個人得票超過7萬3000多票就已經跨過了得票率過半的門檻，表示篤定當選，比照上一屆這個選區的當選者、國民黨立委林為洲獲得7萬4087票就已經擁有49.88%的得票率即可獲得印證。

徐欣瑩陣營表示，他們在今晚6點20分以後就已經穩定領先民進黨對手詹紀緹2萬5000票，6點20分以後已經勝出2萬2500票，此後一直穩定領先，所以6點50分所有支持者已經克制不了興奮的情緒逐漸集結，國民黨籍縣議員吳旭智、無黨籍縣議員邱靖雅等也紛紛來到，跟現場早就群集的交大校友團把競總擠得水洩不通。

當徐欣瑩在眾人歡呼聲中到場，自行宣布當選時，其陣營的計票數是7萬8178票，詹紀緹此時的得票數維4萬2003票，但，徐欣瑩競總表示票匭還沒全部開完。

徐欣瑩說，當選就是責任的開始，她非常感謝各界支持者對她的相挺，感謝鄉親再度給她這份責任和信任，說到這裡她忍不住哽咽。

她強調，未來她會秉持過去從政的初衷，她會完全以民意為依歸，跟民意站在一起，為民服務、為國家做事、為地方爭取，盡全力兌現政見，在國會立好法、修惡法，幫新竹縣爭取更多經費回鄉建設。

謝過了各界的支持者，徐欣瑩二度哽咽感謝她最忠實的粉絲~其父母。徐欣瑩說，老爸、老媽應該都看到了選舉的結果，謝謝他們一直的關心，她好幾個月都沒有去看兩老，相信其父母看到選舉結果應該是高興的，也放心了。

她說，儘管選戰期間她沒有辦法回家看爸媽，但是她看每天都會看兩老的血壓和體溫。昨天發現媽媽的血壓好像特別高，其助理說可能是替她緊張，現在確定當選了，她希望兩老今晚可以早一點好好睡覺。

她還說，拜票過程碰到很多支持者都說是她爸媽的學生，還有村長告訴她以前曾被她媽媽打，她立刻開玩笑回說「你不要記仇」，對方卻說會全力相挺，這讓她非常感謝父母對她的加持。

國民黨新竹縣第1選區立委候選人徐欣瑩得票過半自行宣布當選時，用三個深深的鞠躬向所有支持者致謝。（記者黃美珠攝）

徐欣瑩自行宣布當選的同時，也收到來自行政院院長陳建仁的祝賀。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣第1選區立委候選人徐欣瑩確定當選後，對盯著直播的父母淚喊感謝，請他們今晚安心早睡。（記者黃美珠攝）

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