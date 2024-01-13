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五連霸成功！ 雲林山線劉建國9鄉鎮全贏

雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國五連霸成功。（記者黃淑莉攝）

雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國五連霸成功。（記者黃淑莉攝）

2024/01/13 20:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國挑戰五連霸成功，根據總部自行計票以3萬6485票差距大勝對手國民黨邱良閱，他感謝鄉親支持，承諾會更努力為雲林爭取更多建設、為大家爭一口氣。

劉建國今天下午7點45分左右在斗六競選總部宣布當選，他抵達時現場支持者高喊「劉建國凍蒜」、「劉建國加油」；4點開票起，劉建國在選區各鄉鎮投票所票數都領先，到7點左右競總統計9鄉鎮市得票全贏。

劉建國指出，選前有人說礦工之子怎麼當副總統，但開票結果台灣人民展出智慧、意志堅定，讓辛苦的孩子賴清德、劉建國都可以成為台灣的總統、台灣的立委，為人民服務，為台灣做事。

劉建國表示，很感謝大家願意把濁水溪以南第一席國會議員這個責任交給他，他會繼續拚、也會繼續為雲林爭取更多建設，這次選舉山、海線都遇到空前未有抹黑與認知作戰，山線挺過了，得到最後勝利，海線立委蘇治芬這麼努力、這麼為雲林打拚，卻沒有在這次抹黑選戰中獲得勝選，這對民進黨來說也是一個很大的警訊，做一個民意代表、政治人物，除認真努力、爭取建設，在國會發聲之外，還是要讓鄉親了解整個努力過程。

劉建國與競選總部工作人員高喊加油。（記者黃淑莉攝）

劉建國與競選總部工作人員高喊加油。（記者黃淑莉攝）

雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國五連霸成功，支持者在競總慶祝勝選。（記者黃淑莉攝）

雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國五連霸成功，支持者在競總慶祝勝選。（記者黃淑莉攝）

雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國五連霸成功，抵達競總時向支持者表達感謝。（記者黃淑莉攝）

雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國五連霸成功，抵達競總時向支持者表達感謝。（記者黃淑莉攝）

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