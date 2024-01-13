彰化綠老將黃秀芳3連霸成功 小勝藍政治素人楊曜聰

彰化縣立委第2選區候選人黃秀芳（左）今晚7點40分左右抵達競總，感謝支持者一路相挺與支持，讓她連任成功。（圖黃秀芳競總提供）

2024/01/13 22:00

首次上稿 20:11

更新時間 22:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣立委第2選區開票結果，綠藍PK下，民進黨候選人黃秀芳獲得9萬0688票，小贏政治素人、國民黨候選人楊曜聰獲得8萬1403票，蟬聯3連霸成功。

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第2選區是彰化縣的首善之區，傳統政治版圖藍大於綠，2016年、2020年藍營都分裂，由綠營黃秀芳勝出。

今晚開票過程，一開始黃秀芳、楊曜聰互有領先，中間階段，黃秀芳逐漸超越楊曜聰，但楊曜聰仍緊咬不放，雙方距離拉得近，直到後來大票倉彰化市陸續開出選票，黃秀芳領先幅度才擴大，最後以9285票的差距勝出，奪下3連任寶座。

黃秀芳感謝鄉親的疼愛與支持，她說，未來會繼續爭取地方建設，爭取興建更多的社會住宅，第1座社宅已動工，第2座也在規劃中，有關台中捷運綠線延伸彰化案，她會要求相關部會定期跟彰化鄉親報告執行進度，選戰打得辛苦，她感謝縣議員、市長林世賢與各後援會幹部無怨無悔的支持與付出，今後她會與總統當選人賴清德一起努力，讓彰化建設越來越好，守住台灣主權與民主。

挑戰失利的楊曜聰承認敗選，他受訪表明努力不夠，未來仍會持續關心教育與建設，感謝縣長王惠美、議長謝典林等民代、村里長的支持。

楊曜聰說，素人參政，基層薄弱，藍白合的部分沒有完全的整合成功，致使有好幾千票的廢票，整合未成也使得政黨輪替顯得有一點困難，不過，最重要的是努力還不夠，素人參政畢竟還是有其一定的門檻，未來他還是會持續關心故鄉，讓彰化更好，對教育、對建設都會提出一些好的政策與建議，讓我們的下一代能夠在彰化更好的發展。

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