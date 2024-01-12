選前之夜真心話！黃秀芳拚立委3連任 「清白從政不怕被google」

選前之夜，黃秀芳在彰化火車站前廣場架設250吋螢幕，播放自己形象影片及中央政府政績影片，做最後衝刺。（黃秀芳競總提供）

2024/01/12 19:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕今晚選前之夜，彰化火車站出現了不少返鄉投票的民眾，尋求3連任的民進黨彰化縣第2選區立委候選人黃秀芳，晚上在路口拜票後，隨即趕到彰化火車站廣場前，迎接遊子返鄉，她真情告白，強調一生清白從政，不怕被google，人格絕對禁得起檢驗。

黃秀芳說，「大家可以去google我！」，因為她確實沒有經營任何一間公司，是專職民代，一生清白從政，只想在公眾事務上，為彰化的進步多盡一份心力，如今20幾年的打拼，被對手斷章取義一路抹黑成毫無貢獻，她對如此惡質選風感到遺憾。

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黃秀芳說，這次許多的鄉親都告訴她，一定會出來支持她、返鄉投票，甚至還有人從國外返國，讓她很感動，尤其彰化縣醫界、牙醫界都現身相挺，還有許多公會、基層勞工各界的支持，讓她更加堅定，並且有面對抹黑的勇氣。

晚間黃秀芳競總並未舉辦大型選前之夜活動、也未動員，僅申請彰化火車站前路權，歡迎遊子返鄉，廣場除架設250吋螢幕，播放黃秀芳形象影片及中央政府政績影片，黃秀芳帶領團隊揮手致意，呼籲台灣民主自由得來不易，每個人都要珍惜投票的機會，呼籲一定要出門投票！懇託立委選票支持1號黃秀芳、總統票支持2號賴清德與蕭美琴、政黨票支持6號民進黨。

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