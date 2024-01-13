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埔里出家師父共乘投票 民進黨縣黨部質疑違選罷法 檢方說話了

南投縣埔里鎮一新里寺廟道場多，每到選舉投票日，設在一新里社區活動中心的投票所總見出家師父前來投下神聖一票。（記者佟振國攝）

南投縣埔里鎮一新里寺廟道場多，每到選舉投票日，設在一新里社區活動中心的投票所總見出家師父前來投下神聖一票。（記者佟振國攝）

2024/01/13 15:30

〔記者佟振國／南投報導〕今天選舉投票日，民進黨南投縣黨部上午質疑埔里鎮有寺廟以特定自小客車供比丘尼共乘，到一新社區活動中心投票，有違反選罷法之嫌，埔里分局請示南投地檢署，認為並無明確違法事證，若正式提出檢舉，警方也會依法受理。

埔里鎮一新里周邊有許多寺廟道場，有不少丘尼、比丘尼，歷來每到選舉投票日，設在一新社區活動中心的投開票所，一整天下來都見出家師父前來投下神聖一票，成為投開票所特色。

民進黨南投縣黨部執行長林明生質疑，有寺廟以數台自小客車供比丘尼共乘，到一新社區活動中心投票，已經載了3、4趟，還持續不斷載人投票，認為會影響投票結果，也嚴重懷疑此舉涉及賄選，會影響選舉結果與公平性，要求警方注意，黨部也自行錄影蒐證，會在選後依法提出檢舉。

不過，現場人員在投票所外以手機錄影蒐證，似乎也踩到投票所周邊30公尺不得架設手機、錄影器材的紅線，從事選舉人或投票權人的錄影監控行為，也有妨害或擾亂投票，投票所主任管理員及警方要求退出投票所30公尺外，為避免現場造成衝突，警方請示南投地檢署，認為並無明確違法事證，若有正式檢舉也會依法受理。

現場也有其他採共乘投票民眾表達不滿，若這様就被認定有違反選罷法，甚至嚴重懷疑涉及賄選，實在太誇張，難道沒有交通工具的人就只能走路去投票？若有明確證據，就指出是哪個政黨或候選人對出家師父賄選買票。

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民進黨南投縣黨部執行長林明生質疑有寺廟派特定幾部轎車由比丘尼共乘投票有違反選罷法之嫌。（記者佟振國攝）

民進黨南投縣黨部執行長林明生質疑有寺廟派特定幾部轎車由比丘尼共乘投票有違反選罷法之嫌。（記者佟振國攝）

民進黨南投縣黨部執行長林明生表示以針對出家比丘尼共乘投票行為進行蒐證，會在選後提出檢舉。（記者佟振國攝）

民進黨南投縣黨部執行長林明生表示以針對出家比丘尼共乘投票行為進行蒐證，會在選後提出檢舉。（記者佟振國攝）

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