選前之夜喊「突破藍綠」 柯文哲：我決定扛起責任守護民主

柯文哲凱道選前之夜發表講說，「我決定扛起責任守護民主，這次我決定跟你們一起贏回這個國家，這次我跟你們一樣，要迎向我們自己的未來」。（記者陳志曲攝）

2024/01/12 22:40

〔記者黃靖媗、林哲遠／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲陣營今晚在凱道舉辦選前之夜，柯文哲致詞說，他第1次站上凱道是2013年為了洪仲丘事件，上台「要真相」，這次他為了打造出公平正義、美好未來國家的理想，再次站在凱道，但這次他的角色不一樣，「我決定扛起責任，守護民主」，這次一定會突破藍綠。

柯文哲約於晚間9點15分出現在景福門前的肥皂箱進行短講，9點18分開始大進場，途中僅與民眾快速碰手致意，進場速度相當快，花5分鐘就走上舞台。

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柯文哲在景福門前發表短講時，先對支持者喊話，這一刻他最想講的是「大家辛苦了」，「這個地方離舞台比較遠，但大家的信念還是一樣的，希望在我上舞台前可以看一下你們的臉龐、手中白紙寫的願望」。

柯文哲說，他們現在離勝利只剩下最後一哩路，請大家堅持到最後，期望2024的台灣一切平安穩穩地走。

柯文哲走完大進場後，上台首先感性地分享，他在10年前的夏天，2013年8月3日，為了洪仲丘事件第1次站在凱道，當時他還是台大醫生，跟大家一樣穿著白衣，大喊「要真相」。

柯文哲說，今天晚上，大家為了打造出公平正義、美好未來的國家的理想，再次站在凱道，「但這次我們角色不一樣，這次我決定扛起責任守護民主，這次我決定跟你們一起贏回這個國家，這次我跟你們一樣，要迎向我們自己的未來」，他也說，「這次一定要突破藍綠，而且一定會突破藍綠」。

面對現場的35萬群眾，柯文哲說，他心中最想講的一句話就是「謝謝大家」，一路走來，對手不斷攻擊柯文哲沒有陸軍、沒有資源，「是你們一直陪伴在我的身邊」。

柯文哲說，過去曾說「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」，而現在「阿北還站在這裡，所以你們也不能放棄」，民眾要的公平正義、幸福、未來，是他一直奮鬥的理由，也是他不曾放棄、堅持下去的動力，拜託年輕朋友一定要回家投票。

台灣民眾黨總統副總統候選人柯文哲（右）與吳欣盈（左）一同握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

柯文哲大進場。（記者陳志曲攝）

柯文哲發表演說，欣盈的母親許嫻嫻（右1）也上台。（記者田裕華攝）

柯文哲說，他心中最想講的一句話就是「謝謝大家」，現在「阿北還站在這裡，所以你們也不能放棄」。（記者田裕華攝）

支持者點亮手機燈海。（記者田裕華攝）

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