為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

選前之夜喊「突破藍綠」 柯文哲：我決定扛起責任守護民主

柯文哲凱道選前之夜發表講說，「我決定扛起責任守護民主，這次我決定跟你們一起贏回這個國家，這次我跟你們一樣，要迎向我們自己的未來」。（記者陳志曲攝）

柯文哲凱道選前之夜發表講說，「我決定扛起責任守護民主，這次我決定跟你們一起贏回這個國家，這次我跟你們一樣，要迎向我們自己的未來」。（記者陳志曲攝）

2024/01/12 22:40

〔記者黃靖媗、林哲遠／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲陣營今晚在凱道舉辦選前之夜，柯文哲致詞說，他第1次站上凱道是2013年為了洪仲丘事件，上台「要真相」，這次他為了打造出公平正義、美好未來國家的理想，再次站在凱道，但這次他的角色不一樣，「我決定扛起責任，守護民主」，這次一定會突破藍綠。

柯文哲約於晚間9點15分出現在景福門前的肥皂箱進行短講，9點18分開始大進場，途中僅與民眾快速碰手致意，進場速度相當快，花5分鐘就走上舞台。

柯文哲在景福門前發表短講時，先對支持者喊話，這一刻他最想講的是「大家辛苦了」，「這個地方離舞台比較遠，但大家的信念還是一樣的，希望在我上舞台前可以看一下你們的臉龐、手中白紙寫的願望」。

柯文哲說，他們現在離勝利只剩下最後一哩路，請大家堅持到最後，期望2024的台灣一切平安穩穩地走。

柯文哲走完大進場後，上台首先感性地分享，他在10年前的夏天，2013年8月3日，為了洪仲丘事件第1次站在凱道，當時他還是台大醫生，跟大家一樣穿著白衣，大喊「要真相」。

柯文哲說，今天晚上，大家為了打造出公平正義、美好未來的國家的理想，再次站在凱道，「但這次我們角色不一樣，這次我決定扛起責任守護民主，這次我決定跟你們一起贏回這個國家，這次我跟你們一樣，要迎向我們自己的未來」，他也說，「這次一定要突破藍綠，而且一定會突破藍綠」。

面對現場的35萬群眾，柯文哲說，他心中最想講的一句話就是「謝謝大家」，一路走來，對手不斷攻擊柯文哲沒有陸軍、沒有資源，「是你們一直陪伴在我的身邊」。

柯文哲說，過去曾說「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」，而現在「阿北還站在這裡，所以你們也不能放棄」，民眾要的公平正義、幸福、未來，是他一直奮鬥的理由，也是他不曾放棄、堅持下去的動力，拜託年輕朋友一定要回家投票。

台灣民眾黨總統副總統候選人柯文哲（右）與吳欣盈（左）一同握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

台灣民眾黨總統副總統候選人柯文哲（右）與吳欣盈（左）一同握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

柯文哲大進場。（記者陳志曲攝）

柯文哲大進場。（記者陳志曲攝）

柯文哲發表演說，欣盈的母親許嫻嫻（右1）也上台。（記者田裕華攝）

柯文哲發表演說，欣盈的母親許嫻嫻（右1）也上台。（記者田裕華攝）

柯文哲說，他心中最想講的一句話就是「謝謝大家」，現在「阿北還站在這裡，所以你們也不能放棄」。（記者田裕華攝）

柯文哲說，他心中最想講的一句話就是「謝謝大家」，現在「阿北還站在這裡，所以你們也不能放棄」。（記者田裕華攝）

支持者點亮手機燈海。（記者田裕華攝）

支持者點亮手機燈海。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拋5選擇籲白色力量加入 侯友宜：這次選舉是我與賴清德的對決
2024/01/12 22:23

拋5選擇籲白色力量加入 侯友宜：這次選舉是我與賴清德的對決
趙少康：郭台銘人在泰國不敢回來 因民進黨恐嚇他
2024/01/12 22:18

趙少康：郭台銘人在泰國不敢回來 因民進黨恐嚇他

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
選前之夜賴清德提8項承諾 「英德美」率全場大合唱《路》
2024/01/12 22:12

選前之夜賴清德提8項承諾 「英德美」率全場大合唱《路》
朱立倫：這次只有「中華民國藍」把青天白日滿地紅帶進總統府
2024/01/12 22:09

朱立倫：這次只有「中華民國藍」把青天白日滿地紅帶進總統府

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
賴清德：中國偏好「我的對手」 這一仗台灣一定要贏！
2024/01/12 21:49

賴清德：中國偏好「我的對手」 這一仗台灣一定要贏！
自由爆新聞》2024選前之夜尬場！「這些因素」恐牽動選情
2024/01/12 20:30

自由爆新聞》2024選前之夜尬場！「這些因素」恐牽動選情
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播