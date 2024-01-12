選前最後動員令 ！蔡英文籲出門投票：讓台灣寫下今年民主第一勝

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴「選前之夜」，蔡英文總統發出動員令，呼籲民眾投票。（記者塗建榮攝）

2024/01/12 22:19

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰最後1天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴「選前之夜」新北場今（12）日登場，拚向勝選最後一哩路。總統蔡英文呼籲，一定要出門投票，「去投票，我們就會贏」，賴清德、蕭美琴和民進黨就差這一票，這一票讓台灣為世界寫下今年的民主第一勝，延續台灣人的光榮故事和台灣的民主奇蹟。

蔡英文在支持者如雷的歡呼聲中走上台，她表示，再過不到24小時，台灣人民要再一次為國家做出決定，希望大家相信民主自由的路，相信我們走在對的路上，這條路上，會有更多理念相同的朋友作伴，會有世界與台灣同行。

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蔡英文指出，她相信賴清德、蕭美琴，賴清德準備好扛下台灣隊長的責任。蕭美琴也準備好接下協助賴清德的任務，他們是2024年最好的選擇，相信他們會做得比自己更好，相信他們會帶領台灣，在民主自由的大道上，走得更穩、走得更長遠。

蔡英文說，她從2008年帶領民進黨到現在16年了，民進黨雖然不完美，但做不好的，就是要做到好，而且好還要更好，「守護台灣第一品牌」是民進黨永不懈怠的使命。她呼籲，請再相信蔡英文一次，支持2號賴清德、蕭美琴，支持民進黨推薦的立委候選人，政黨票集中支持6號民進黨。

蔡英文指出，明天出門投票，不要為仇恨而投票，而要為了自己心愛的國家，投下這一票；不是為了分裂彼此而投票，而是為了團結國家，投下這一票；不只是為自己投下這一票，更是為了世世代代都能夠投票，堅定投下這一票。

蔡英文強調，這一票，讓台灣為世界寫下今年的民主第一勝，延續台灣人的光榮故事，並延續台灣的民主奇蹟，「做伙行、做伙拚、做伙贏」，台灣要贏，民主要贏。

「明天就要投票了，全世界的關鍵字，一定是『台灣』。」蔡英文致詞呼籲，用手中的選票選對的人，支持2號賴清德、蕭美琴，支持6號民主進步黨。我們要讓全世界看到，台灣走對的路，繼續走民主路。

蔡英文說，我們曾經挫折過，也曾經感動過。2012年全國的三隻小豬，就是回到板橋這個娘家。在兩次面對挫折的夜晚，她要跟大家說，「我們繼續挑戰，總有一天我們會成功」;她也告訴大家，「你可以悲傷，但是不能放棄」，我們繼續挑戰、沒有放棄，2016年終於從改革的第一哩路出發、風雨同行，一起走在民主路上、穩健前進。

蔡英文指出，這八年推動國防改革，展現自我防衛的決心，也信守承諾、維持現狀，讓世界信賴台灣、守護台灣。推動年金改革，加薪、減稅、擴大照顧、建立長照幼托服務，推動居住正義、完成婚姻平權；這八年也推動產業升級、能源轉型。台灣的股市翻倍成長，綠電超過核電。翻轉了過去依賴中國單一市場的困境；讓台灣的高科技，成為國際供應鏈不可或缺的關鍵。

「這條對的路，我們繼續走。台灣，沒有時間走錯路，更不能走回頭路」，蔡英文提到，這段時間，大家常常看到她，一個鄉鎮一個鄉鎮去，一個縣市一個縣市跑，有些人問「總統，妳又不選了，為什麼這麼拚」；蔡強調，正因為她是總統，必須在這個關鍵時刻，告訴大家，團結國家是每一個人的責任。

蔡英文並呼籲，她要跟沒有支持她的朋友說，「蔡英文的執政，支持台灣的每一個人」，就像是民進黨從來沒有執政過的苗栗，一起解決財政破產的難題；過去七年，苗栗的債務不但沒有增加，還有能力還債了，要謝謝前行政院長蘇貞昌。

蔡英文強調，選舉的政黨競爭是民主台灣的常態，但選舉過後一定要團結彼此，明天過後，我們還是彼此的朋友，還是彼此的家人，我們都是台灣人。

蔡英文總統與民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在支持民眾的歡呼聲中高舉雙手，呼籲大家用手中的選票選對的人。（記者塗建榮攝）

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