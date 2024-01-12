金門縣府發布民政處長等新人事 平均約42天就有1次「搬風」

金門縣政府最新一波人事異動名單。（金門縣政府提供）

2024/01/12 21:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天發布新一波人事命令，計有縣府民政處處長許慧婷、行政處處長陳金增、公共車船處處長李文堆、金門日報社社長蔡湛成、大同之家主任許一傑、縣文化園區管理所所長盧根陣、金沙鎮戶政事務所主任陳明伶，均將於1月16日走馬上任。

公部門1名陳姓主管指出，這波人事，也是縣長陳福海2022年12月25日上任至今383天以來，第9波主官（管）人事異動，縣府平均約42天就有1次「搬風」；縣府早有人私議，人事調動頻繁，易致人心浮動，只要風吹走動，人人自危，就算有滿腔抱負，仍得擔心成了「大風吹」的1員。這波調動名單中，陳金增、李文堆、盧根陣都是「回鍋」。

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縣府這1波人事的7名主官（管）有7位：

1、縣府民政處處長許慧婷，55歲，國立台灣大學中國文學系畢業，曾任縣府民政局課員、課長、國立金門大學秘書、縣府民政處科長、副處長、縣文化局副局長、縣府行政處副處長及處長。

2、縣府行政處處長陳金增，59歲，銘傳大學公共事務學系碩士，曾任縣府民政局課員、課長、行政處專員、副處長、處長、縣府秘書、參議及民政處處長。

3、縣公共車船管理處處長李文堆，55歲，國立台北工業專科學校化學工程科畢業，曾任縣自來水廠技佐、技士、服務所主任、縣府社會處科長、副處長、縣公共車船管理處處長及縣府行政處副處長等職務。

4、 縣金門日報社社長蔡湛成，44歲，國立政治大學財務管理學系碩士，曾任縣府交通旅遊局課員、行政處科長、觀光處科長及財政處公有財產科科長。

5、 縣大同之家主任許一傑，61歲，銘傳大學公共事務學系碩士，曾任縣公路監理所技正、縣府研考室課長、縣公共車船管理處處長、縣陶瓷廠廠長、縣金門日報社社長、縣畜產試驗所所長、縣府民政處副處長及縣府秘書。

6、縣文化園區管理所所長盧根陣，60歲，國立金門大學人文社會學院閩南文化研究所碩士，曾任縣陶瓷廠技佐、技士、技正、縣文化園區管理所所長、縣港務處副處長、縣府秘書、縣家庭教育中心主任及縣大同之家主任。

7、縣金沙鎮戶政事務所主任陳明伶，49歲，國立成功大學都市計劃所碩士，曾任苗栗縣三灣鄉公所課長、縣府觀光處科長、建設處科長、縣金門日報社社長、縣文化局科長及縣府民政處兵役科科長。

此外，其他調動人員還有縣府民政處副處長陳榮昌、財政處副處長葉于綺、行政處副處長何佩舉。

縣府表示，這1波金門縣政府所屬機關（構）新任首長聯合布達交接典禮，預計1月16日上午9點在縣府多媒體簡報室舉行。

金門縣政府發布新一波人事命令，計有七名主官、管調任新職，均將於一月十六日生效。（記者吳正庭攝）

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