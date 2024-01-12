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韓國瑜登場 籲用選票「遠離烏雲、迎接彩雲」

國民黨不分區排名第一的立委候選人韓國瑜在選前之夜登場。（記者塗建榮攝）

國民黨不分區排名第一的立委候選人韓國瑜在選前之夜登場。（記者塗建榮攝）

2024/01/12 21:14

〔記者許倬勛／新北報導〕藍綠白選前之夜拚場，國民黨不分區排名第一的立委候選人韓國瑜登場，台下支持者歡聲雷動，韓國瑜致詞痛批民進黨，呼籲鄉親給國民黨選票、給國民黨力量，一起改變台灣的未來，「讓烏雲遠離中華民國，迎接彩雲」。

韓國瑜說，民進黨貪污腐敗近八年，就連替民進黨取名的前立委林正杰都看不下去，痛批民進黨無法無天；台灣第一個諾貝爾得主、長期支持民進黨的李遠哲也看不下去，明天的選舉關乎全民，不只是國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，我們一定要讓中華民國走向乾淨的政治。

「我們一定要成立特偵組！」韓國瑜說，侯友宜堅持嚴辦貪污，他身為國民黨不分區立委第一名，他一定會配合所有的立委，支持侯友宜成立特偵組，哪一個大官敢貪污，一定會嚴辦嚴懲絕對不寬容。

韓國瑜說，台灣一定要回到過去三十年的善良純樸，過去人民很清楚，只要認真工作、認真打拚，未來一定會比現在更好，各行各業都會努力工作，但民進黨執政以來，貪污的風氣將一切破壞殆盡，拜託選民給我們（國民黨）力量，讓我們一起改變台灣的未來，讓過去八年台灣天空上的烏雲遠離而去，「用選票迎接彩雲，擁抱更美好的台灣」。

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