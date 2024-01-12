澎湖選前之夜 藍綠馬公步行掃街

民進黨澎湖公職人員，齊聚一堂拉票。（記者劉禹慶攝）

2024/01/12 20:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕總統立委選前之夜，藍綠白陣營集中火力在馬公大票倉，分別發動支持者，以步行遊街方式繞行馬公市區，藍綠雙方刻意錯開時間及路線，避免短兵相接，藍綠各出動500人遊街，馬公市區顯得熱鬧滾滾，充滿濃厚的選舉味。

代表藍營出征的立委候選人吳政杰，在競選總部主委前縣長王乾發、總幹事陳雙全、後援會長陳毓仁、縣議員許國政等人陪同下，今（12）日下午6時30分，由競選總部出發，現場排成長長人龍，喊出總統選3號侯康配、立委2號吳政杰、政黨9號國民黨。

請繼續往下閱讀...

隨後綠營晚間7時在三號港後方集結，尋求4連霸的立委候選人楊曜，與妻子現身會場，受到支持者熱烈歡迎，澎湖縣長陳光復、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、澎湖縣議會副議長藍凱元、議員呂黃春金、蘇育德、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人陪同下，徒步遊行馬公市區，爭取選民支持，票投2號美德配、1號楊曜、6號民進黨。

經過激情的選前之夜，民眾生活還是要恢復日常，吳政杰明日投票日在湖西林投、楊曜在啟明里投票，剩下就是交由民眾選舉決定。由於明日是投開票日，13、14、15日台北至澎湖班機加大機型飛行，紓解返鄉投票民眾，離島也加班交通船運輸，讓民眾都能順利返鄉投票。

國民黨由競選總部出發，繞行馬公市區。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法