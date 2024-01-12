在柯選前之夜送暖馬英九 毛嘉慶：這邊很溫暖「是會贏的場」
2024/01/12 20:22
〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今晚在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，除了黨公職到場站台、助講，媒體人毛嘉慶上台直呼，「晚上那麼冷，我想送暖一下」，國民黨總統候選人侯友宜因為民進黨在罵，所以不讓前總統馬英九參加，他在這向馬喊話，「馬英九這邊很溫暖，我們這裡沒有意識型態，你可以來這，這裡是會贏的場。」
民眾黨內雙北議員林珍羽、陳世軒、陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪與柯文哲妹妹柯美蘭輪番上台短講。柯文哲雙親、媒體人楊文嘉、媒體人毛嘉慶、網紅愛莉莎莎、YouTuber葉式特工、前電競選手丁特、昔日「挺韓五虎將」之一的陳清茂等人也到場支持。
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毛嘉慶表示，今天幾十萬人在這，大家一起為了同一件事聚在這，在十二個鐘頭就要去投票了，首先我想感謝前總統陳水扁那張「台灣的選擇」，相信總統蔡英文、民進黨總統候選人賴清德都懂了，所有懂的人都懂了。
「晚上那麼冷，我想送暖一下，」毛嘉慶也諷刺，侯友宜因為民進黨在罵，所以不讓馬英九去參加，我在這向馬喊話，「馬英九這邊很溫暖，我們這裡沒有意識型態，你可以來這，這裡是會贏的場。」
毛嘉慶還特別提到，幾十萬人在現場，唯一可惜這裡不是濁水溪以南，美麗島電子報董事長吳子嘉還我們錢，爭一口氣，明天我們要把票投給柯文哲、吳欣盈。「我們是綠藍都不對，下架權貴換個口味。」