陳俊宇羅東大票倉徒步掃街 「宜蘭贏台灣就贏」

選前之夜，陳俊宇在宜蘭市、羅東鎮大票倉徒步掃街，高喊當選。（記者游明金攝）

2024/01/12 19:20

〔記者游明金／宜蘭報導〕選前之夜最後衝刺，民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇鎖定大票倉宜蘭市、羅東鎮，舉行「選前之夜，挺台灣站出來」千人徒步掃街，支持者揮舞旗幟，高喊「賴清德當選、陳俊宇當選」，口號喊的震天價響。陳俊宇說，宜蘭贏台灣就贏，明天投票，宜蘭一定要拚第一。

陳俊宇今天上午在王義川等人陪同在羅東鎮集結進行車隊掃街；下午由立法院長游錫堃陪同在冬山鄉清溝福安宮集合，展開車隊掃街行程。沿途，不少民眾應援呼應，紛紛舉起相關手勢表達支持。

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選前之夜，陳俊宇鎖定宜蘭市與羅東鎮兩大票倉徒步掃街；晚上5點半由羅東開始，近千名支持者在羅東鎮倉前路、中正北路路口集合出發，繞行各主要街道；隨後在晚上7點半轉進宜蘭市，在中山公園牌樓前集合，支持陪同繞行中山路等主要街區，像是嘉年華會般熱鬧。

陳俊宇在競總副主委陳金德、總幹事黃適超等人陪同，與支持者揮舞旗幟，高喊「賴清德當選、陳俊宇當選」、「挺台灣站出來」、「美德贏台灣」，支持者相當熱情，預計晚上10點為競選活動畫下句點。

陳俊宇說，明天投票，懇請鄉親總統支持宜蘭女婿賴清德、立委支持農家子弟陳俊宇，政黨票請支持民進黨，讓我們為台灣贏得最後勝利，宜蘭競選團隊這陣子的努力，大家有目共睹，感謝宜蘭縣所有後援會、還有競選團隊同仁，齊心合力團結一致，凝聚信心展現民進黨有史以來最大的團結力量。

陳俊宇指出，離投票剩下不到幾個小時，希望大家把握時間打電話拉票，這段時間他勤走基層，已受到大多數鄉親肯定，在宜蘭縣不會有分離投票問題，民眾還是比較信任民主進步黨，不管是總統與立委侯選人，甚至政黨票，宜蘭都有信心衝高票，國會過半，宜蘭縣一定要拚第一，宜蘭贏台灣就贏。

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