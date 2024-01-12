3度站台莊競程 蔡英文：國會未過半 前8年做的就浪費了

蔡英文３度為莊競程站台輔選，強調中部在這次選舉是重中之重，莊競程當選，國會一定過半。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/12 18:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天大選投票日，總統蔡英文第3度為台中市第五選區（北區北屯）立委候選人莊競程站台輔選，強調莊競程當選，國會一定過半，國會對執政成敗很重要，「如果沒過半，政局會混亂，而且國家會空轉」，並強調「對的事情只做一半還要繼續做下去才完整，不然前八年做的就浪費了！」

蔡英文說「我真得很關心台中的選舉！」中部在這次選舉是重中之重，賴清德、蕭美琴是所有總統候選人中，準備最好、最有歷練的候選人，也會做得比她更好，呼籲總統票、立委票投民進黨。

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蔡英文呼籲，要讓現在做的事一直累積下去，國家國防做得更強、老人服務照顧更貼心，小孩照顧更好，已經打好基礎要一直加碼上去。

蔡英文說，如果國會未過半，國家會空轉，此時世界變化很快，一旦趕不上、沒有超前，就會被丟到後面，這時候需要有經驗足夠歷練的人來帶領國家，找有經驗司機來開這輛車，賴清德、蕭美琴做過經過各種挑戰，是最好的總統候選人。

蔡英文也重申帶領國家政績，經濟成長是四小龍第1名、人均GDP超過韓國，國家繼續成長之餘國家收入有增加，把國家賺的錢大家一起花，都領到現金6000元，也把一部分挹注台電、健保、中小企業升級，補助勞保、還債9000億，她是史上最會還錢的總統，更投資前瞻計畫8年8000億，不但建設好又能啟動經濟，投資未來，關鍵點在國會過半。

蔡英文今天在北台中城煌廟參拜祈福並為莊競程站台時，現場擠進約1500人，受到現場支持者舉旗歡呼，莊競程的妻子更向蔡英文比愛心歡迎。蔡英文致詞最後再說，這個政府做得還可以，是平穩進步的政府，要繼續做讓國家更好，更說，大家股票都有賺，要讓股市繼續繁榮下去，讓全民理財成功，喊話，中部選區是重中之重，大家趕快出片去拉票。

莊競程表示，未來將爭取育兒津貼再加碼、要替65歲以上長輩爭取「假牙補助二萬元」、要爭取育有子女者「政府協助買房」好貸款、補利息，他會要求勞保基金不能倒，政府負最終支付責任、他也會爭取北屯設立生醫產業園區，增加更多就業機會。

蔡英文３度為莊競程站台輔選，莊妻向蔡英文高舉愛心。（記者蔡淑媛攝）

蔡英文表示，賴清德、蕭美琴是所有總統候選人中準備最好、最有歷練的候選人，也會做的比她更好。（記者蔡淑媛攝）

蔡英文出席北北屯團結挺競程活動，現場擠進約1500人。（記者蔡淑媛攝）

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