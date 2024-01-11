致敬在路上 莊競程發表「北北屯在路上」競選CF

莊競程今天上架「北北屯在路上」競選廣告，為北北屯鄉親往進步的方向繼續開下去。（翻攝自莊競程FB）

2024/01/11 18:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴與總統蔡英文攜手錄製「在路上」競選廣告，突破千萬次觀看，熱潮不斷，民進黨台中市第五選區（北區、北屯）立委候選人莊競程今天上架「北北屯在路上」競選廣告，由他開車逛北區、北屯爭取的建設與政績，一邊述說四年來，選民服務沒有假日，強調「北北屯就是我的家，為了家人會繼續往進步的方向開下去！」

莊競程除了訴求溫馨及政績牌，總統府秘書長、前台中市長林佳龍今天也陪同陷入苦戰的他站路口拜票，選前全力衝刺。

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莊競程「在路上」競選廣告，由他開車一人帶著影片前的民眾逛北區、北屯，從老舊自來水管汰換工地、電桿地下化後的乾淨天際、綠線延申大坑點到爭取中央補助興建的南興國中小、廍子國中、及環太東路聯外橋樑、大坑環境再造等超過150億大型建設。

莊競程口白說著，平常每天早上，一大早上立法院開會，中午、晚上就回來跑行程、做選民服務，這4年來都是這樣的生活，跟過去當教授的生活完全不一樣，（有時間陪伴家人嗎）很少，還是都會留在北北屯，只能偶爾抽出時間陪老婆跟小孩到公園走一走，但北北屯就是我的家，鄉親們就是我的家人，為了家人我會繼續開下去。

莊競程「在路上」競選廣告放臉書引起迴響，有網友喊「加油」、一定要留住莊委員」、「電桿地下化真得很有感」、「今年更加挺下去、光榮北北屯」、「支持認真立委」，還有網友催促「選情緊繃，沒有鬆懈本錢！」

莊競程陷入苦戰，林佳龍今天陪他站路口拜票，昨天也在他選前之夜站台助講，明天將車隊掃街拜票，一起選前衝刺，針對中捷綠線延伸是他在台中市長任內，及時列入前瞻基礎建設特別預算，國民黨對手當時還反對；未來捷運綠線延伸到大坑，能串連太平、大里、霧峰再回到南區，是莊競程持續推動的建設，呼籲選民票投真正在做事的人，而不是選舉作秀甚至抹黑的人。

莊競程「在路上」競選廣告，呈現莊競程為北區、北屯爭取的建設，如電桿地下化後的乾淨天際。（翻攝自莊競程FB）

林佳龍陪莊競程站路口拜票。（記者蔡淑媛攝）

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