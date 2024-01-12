林佳龍陪莊競程車掃 批盧秀燕砍樹頭、卡台中發展

林佳龍陪同莊競程車隊掃街拜票，高比7號。在地議員曾朝榮、陳俞融也隨隊車掃衝刺。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/12 14:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天是大選投票日，總統府秘書長林佳龍連續3天幫台中市立委候選人莊競程助選，今天陪同車隊掃街拜票，林佳龍強調，這次決戰中台灣、特別是大台中、北北屯，莊競程是搖擺州裡面最關鍵一席，全力搶救，「只差你這一票」。

針對前苗栗縣長徐耀昌細數中央政府過去8年幫忙苗栗財政，直指苗栗人欠民進黨一個人情，林佳龍有感而發說，中央對地方建設不分黨派，中央幫台中做了很多建設，包括前瞻基礎建設特別預算，還有他4年市長任內打下的基礎，盧市長不但沒有感謝，還不斷在對抗中央。

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林佳龍強調，他必須要澄清「這不是中央在卡地方，是盧市長一個人在卡住台中市的發展」。他說，吃水果拜樹頭，而不要變成砍樹頭，他覺得台中市跟苗栗縣是最好的對比。

林佳龍表示，立委很重要，可以做為中央與地方溝通的橋樑，比如台中捷運綠線延伸到大坑案，因為台中市跟彰化縣的都市計畫沒有配合，經過莊競程努力、協調解決，讓行政院同意先全案通過，再分兩階段來實施，讓捷運綠線通往大坑可以早日來實現。

林佳龍強調，賴清德與蕭美琴搭配，就像是蔡英文總統所說是可以交付重任的人，但是也需要有國會的這個引擎來支持，就像前瞻基礎建設及特別預算，如果在國會沒有多數的支持，台中的大大小小建設幾乎都是停擺的，他呼籲所有的台中市民出來投票，「只差你這一票」。

莊競程則感謝林佳龍連續3天為他輔選，顯見中央對北北屯區這一席的重視，選戰最後一天，莊競程仍依照選戰既有步調，繼續走下去，相信選民一定會支持，讓他留在立法院。

莊競程指出，他與對手不一樣的地方，是他具有醫學工程專業，未來可協助賴清德實現健康台灣的願景，醫學工程專業也可幫生醫產業落腳台中，給台中未來年輕人有更好的工作機會，守護長輩的健康，減輕年輕人的經濟負擔，莊競程堅信13日可以贏得最後勝選、連任，續留在國會為大家服務。

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