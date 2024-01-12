為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

林佳龍陪莊競程車掃 批盧秀燕砍樹頭、卡台中發展

林佳龍陪同莊競程車隊掃街拜票，高比7號。在地議員曾朝榮、陳俞融也隨隊車掃衝刺。（記者蔡淑媛攝）

林佳龍陪同莊競程車隊掃街拜票，高比7號。在地議員曾朝榮、陳俞融也隨隊車掃衝刺。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/12 14:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天是大選投票日，總統府秘書長林佳龍連續3天幫台中市立委候選人莊競程助選，今天陪同車隊掃街拜票，林佳龍強調，這次決戰中台灣、特別是大台中、北北屯，莊競程是搖擺州裡面最關鍵一席，全力搶救，「只差你這一票」。

針對前苗栗縣長徐耀昌細數中央政府過去8年幫忙苗栗財政，直指苗栗人欠民進黨一個人情，林佳龍有感而發說，中央對地方建設不分黨派，中央幫台中做了很多建設，包括前瞻基礎建設特別預算，還有他4年市長任內打下的基礎，盧市長不但沒有感謝，還不斷在對抗中央。

林佳龍強調，他必須要澄清「這不是中央在卡地方，是盧市長一個人在卡住台中市的發展」。他說，吃水果拜樹頭，而不要變成砍樹頭，他覺得台中市跟苗栗縣是最好的對比。

林佳龍表示，立委很重要，可以做為中央與地方溝通的橋樑，比如台中捷運綠線延伸到大坑案，因為台中市跟彰化縣的都市計畫沒有配合，經過莊競程努力、協調解決，讓行政院同意先全案通過，再分兩階段來實施，讓捷運綠線通往大坑可以早日來實現。

林佳龍強調，賴清德與蕭美琴搭配，就像是蔡英文總統所說是可以交付重任的人，但是也需要有國會的這個引擎來支持，就像前瞻基礎建設及特別預算，如果在國會沒有多數的支持，台中的大大小小建設幾乎都是停擺的，他呼籲所有的台中市民出來投票，「只差你這一票」。

莊競程則感謝林佳龍連續3天為他輔選，顯見中央對北北屯區這一席的重視，選戰最後一天，莊競程仍依照選戰既有步調，繼續走下去，相信選民一定會支持，讓他留在立法院。

莊競程指出，他與對手不一樣的地方，是他具有醫學工程專業，未來可協助賴清德實現健康台灣的願景，醫學工程專業也可幫生醫產業落腳台中，給台中未來年輕人有更好的工作機會，守護長輩的健康，減輕年輕人的經濟負擔，莊競程堅信13日可以贏得最後勝選、連任，續留在國會為大家服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
莊競程選前之夜 林佳龍喊話：地方不要卡中央
2024/01/10 22:03

莊競程選前之夜 林佳龍喊話：地方不要卡中央
陪中二顏寬恒掃街 盧秀燕：要選找得到、肯做事的人
2024/01/10 11:20

陪中二顏寬恒掃街 盧秀燕：要選找得到、肯做事的人

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
選前黃金週！台中市區綠營勤掃街 江肇國請出藝人市場拜票
2024/01/07 19:22

選前黃金週！台中市區綠營勤掃街 江肇國請出藝人市場拜票
陳其邁到台中輔選 盧秀燕：民進黨來的都兩手空空沒帶來建設
2024/01/02 18:45

陳其邁到台中輔選 盧秀燕：民進黨來的都兩手空空沒帶來建設

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播