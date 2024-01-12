為林靜儀、莊競程、江肇國催票 蔡英文連2天台中強力輔選

蔡英文昨晚才到台中市，今天又到台中市為3名立委候選人輔選。（記者廖耀東攝）

2024/01/12 08:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文展現選戰必勝的毅力，昨晚才到台中市參加台中市提早舉行的選前之夜，今天再度到台中市，為2選區立委候選人林靜儀、5選區的莊競程及6選區的江肇國站台，就是不要讓國民黨扳回這3個選區，希望讓國會得以過半。

明天就是投票日，台中市有3個立委選區被視為藍綠實力相當，就是2、5及6選區，藍綠大咖都卯足勁為候選人輔選，而總統蔡英文最近1個月全國輔選跑透透，也花了很多時間在跑台中，一個月就跑台中市4趟。

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尤其是2選區的林靜儀，因為對手是多次與綠營廝殺互有勝負的顏寬恒，蔡英文1月4日及7日短短一週就來2天，加上昨天台中市的造勢晚會，今天又來為林靜儀輔選，而且在投票日前一天，以蔡英文高知名度，深受年輕人喜愛的情況，其實頗讓其他同黨候選人羡慕。

此外，也相當受蔡英文重視的6選區江肇國，蔡英文今天也來輔選，近2個月就輔選江肇國3次，加上昨天的造勢晚會，跟江肇國有關的輔選就至少4次，足見蔡英文對江肇國的關愛。

另一位也被視為重要戰區的莊競程，蔡英文輔選3次以上，今天也要再次站台，加上蔡英文到台中市多次造勢，讓莊競程選情加分不少。

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