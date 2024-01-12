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郭國文「掃除」黑函露出第2選區地圖 兵分3路車隊掃街

民進黨台南市第2選區立委候選人郭國文（右2）以收集到的黑函排組成第2選區的形狀，再一掃而盡。（記者劉婉君攝）

民進黨台南市第2選區立委候選人郭國文（右2）以收集到的黑函排組成第2選區的形狀，再一掃而盡。（記者劉婉君攝）

2024/01/12 13:57

〔記者劉婉君／台南報導〕明天（13日）就是投票日，選前最後1天，各候選人全力衝刺，展現必勝決心，民進黨台南市第2選區立委候選人郭國文兵分3路，以車隊掃街方式走遍選區各行政區域，並將收集到的黑函製作成第2選區的形狀，以掃把掃進垃圾箱，象徵將抹黑一掃而盡，請選民用選票給他公道。

郭國文今天一早在台南市議會副議長林志展與市議員沈震東陪同下，先在安定區保安宮前，持掃帚將組成第2選區形狀的黑函掃除，露出底下的第2選區地圖，隨後即出發車隊掃街。

郭國文表示，滿天的黑函將選舉搞得烏煙瘴氣，競選總部已回收約5公斤的黑函，掃除黑函的行動，象徵還給選民乾淨的民主聖地，後續會代表選民，把黑函「退回」給對手，同時也有信心，大家一定會用選票證明對民主的堅持、對黑函的唾棄。

郭國文說，選前最後一天透過3大車隊遊行、山區後援會，展現團結勝選的決心，除了他和林志展、沈震東一起在南科區車隊掃街，山區由4區後援會率團掃市場、南北門區由當地議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡擔任他的分身；曾文區則由在地議員陳秋宏與郭國文的牽手率領車隊進行拜票。

民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴選前之夜將「回娘家」在台南安平區舉辦，郭國文也將前往合體，再回到善化進行最後的徒步大遊行，展現團結致勝的氛圍。

第2選區無黨籍立委候選人陳昆和今天則持續在各地掃街拜票，爭取不分黨派的支持。陳昆和表示，郭國文不願意承認自己的失職，卻把別人的批評都說成抹黑，相信鄉親的眼睛是雪亮的。

立委候選人郭國文（左2）與台南市議會副議長林志展（左3）、市議員沈震東（右2）等人一同掃除黑函，露出底下的第2選區地圖。（記者劉婉君攝）

立委候選人郭國文（左2）與台南市議會副議長林志展（左3）、市議員沈震東（右2）等人一同掃除黑函，露出底下的第2選區地圖。（記者劉婉君攝）

立委候選人郭國文（中）與台南市議會副議長林志展（左）、市議員沈震東（右）一起展開車隊掃街。（記者劉婉君攝）

立委候選人郭國文（中）與台南市議會副議長林志展（左）、市議員沈震東（右）一起展開車隊掃街。（記者劉婉君攝）

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