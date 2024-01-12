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投票前夕操作棄白保藍 國民黨籲選民明天「集中投藍，不投白」

國民黨今日上午召開「呼籲在野集中選票投侯康，實現政黨輪替！換好師傅，才有未來！」記者會。（國民黨提供）

國民黨今日上午召開「呼籲在野集中選票投侯康，實現政黨輪替！換好師傅，才有未來！」記者會。（國民黨提供）

2024/01/12 11:49

〔記者施曉光／台北報導〕明天就是大選投票日，國民黨今日上午召開「呼籲在野集中選票投侯康，實現政黨輪替！換好師傅，才有未來！」記者會，該黨2024競選發言人凌濤向非綠群眾喊話，呼籲大家不要忘記下架民進黨，實現政黨輪替的初衷，明天一定要走進投票所，「集中投藍，不投白。」

凌濤強調，國民黨有最好的不分區立委團隊，以及最好的正副總統候選人「侯趙配」，大家不要忘記過去的屈辱，忍辱負重走到今天，就是為了提供下一代更好的日子，因此明天要走進投票所，「集中投藍，不白投」，才有可能實現聯合政府。

凌濤表示，民進黨總統候選人賴清德說中華民國憲法是災難，蔡政府執政8年斷了9個邦交國，高端疫苗合約竟要封存30年，總統府團購私菸事後卻有多人升官，如今台灣淪為詐騙之島，賴清德還說台灣房價正在下降，民進黨嘴說「親中保台」，卻出現「親中麟」、「中國鵬」與民進黨立委羅致政的國安破口，蔡英文與賴清德承諾8年要蓋20萬戶社會住宅，卻只完工2萬戶，民進黨誇口台灣不缺電，卻讓台灣過去大停電5次，如果大家沒有忘記民進黨這些惡政，明天一定要走進投票所，「集中投藍，不投白。」

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