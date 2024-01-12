凱道與蔡英文拉起手！賴清德：民主精神跟極權主義截然不同

民進黨總統候選人賴清德，選前一天第一站在新北市與立委吳琪銘車隊掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

2024/01/12 11:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕選前最後一天，民進黨總統候選人賴清德選擇從自己家鄉新北市開始拜票行程，賴清德被問到，昨天凱道之夜催出20萬人，會不會很感動？有網友說到昨天為參加挺賴活動，站在捷運吃便當，昨晚總統蔡英文拉起他的手，當下心情是什麼？賴清德回應，這場選舉到今天，過程當中充滿許多感動的事情，他非常感動「美德」支持者都勇敢的站出來，讓現場大爆滿，給他們很大的信心跟力量。

賴清德說，他很感動蔡英文牽起他的手，充分展現民主精神，這跟極權主義是截然不同，希望全國父老鄉親、全國的「美德」支持者，今天在台南造勢場上、在板橋的造勢場上站出來，明天去投票，讓「美德贏台灣」，也讓民進黨國會能夠過半，讓台灣更有力量。

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賴清德表示，今天是全台大車掃的最後一天，第一站就來到土城跟吳琪銘一起，懇請父老鄉親的支持，敬請鼎力支持吳琪銘，讓吳能夠高票當選，賴清德在新北出生長大，也在台北市就學工作，對兩個城市都有很深厚的感情，最後一天很高興把車掃安排在雙北，敬請雙北的父老鄉親能夠鼎力支持他，讓美德能夠贏台灣，也讓台灣贏得美，拜託大家。

有媒體問賴清德怎麼看藍白現在操作棄保，爭取鴻海集團創辦人郭台銘的支持，國民黨總統候選人侯友宜昨天甚至發公開信呼籲民眾黨的支持者集中選票，賴清德回應，民主的選舉不在棄誰保誰，民主的重要意義是在於，不放棄自己手中神聖的一票，來保護前人辛苦所打拚的民主，同時也在保護個人信賴的理念跟價值，在三組候選人當中，「賴蕭配」做最好的準備，對這塊土地有使命感，如果能夠高票當選，也是最有能力推動台灣穩健進步的一對。

對於國民黨副總統候選人趙少康公開要民眾黨總統候選人柯文哲別跟民進黨組聯合政府，媒體問賴清德可能邀民眾黨入閣嗎？賴清德說，「趙少康是非常支持我的」，他這段話是在表示賴清德已經當選了，但他身為民進黨主席，也是總統候選人，只有一項使命，不僅總統副總統要高票當選，國會也要過半，尤其是在新北市，也是賴清德的故鄉，懇請大家踴躍支持，也能夠讓吳琪銘，還有新北市民進黨所推薦的候選人都能夠高票當選。

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