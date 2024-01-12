動保政見挨批歧視原民！柯稱流程失誤 窩窩：有經黨部確認

針對如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突，柯文哲提出「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，讓柯挨批不尊重原住民族文化。（圖擷自窩窩臉書）

2024/01/12 09:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨日前回應動保政見時提出「對原住民教育宣導」主張，引發外界批評，民眾黨總統候選人柯文哲昨雖稱，先前沒有走智庫流程就交出，坦言確實是錯誤，不過長期關注動保議題的獨立媒體「窩窩」也貼文回應，表示民眾黨政策內容有經其黨部確認。

長期關注動保議題的獨立媒體「窩窩」近日公布3黨總統候選人動保政見，針對如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突，柯文哲提出「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，讓柯挨批不尊重原住民族文化。

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柯文哲昨對此則稱，當時收到團體問題時，便轉給智庫一名委員回答，他寫好後就交出去，沒有走智庫流程，坦言確實是錯誤。

對此「窩窩」也在其臉書再發聲明，指本次邀請多個動物團體共同提出對候選人之動物議題的政策提問。各提問內容由窩窩彙整後，以問卷形式邀請各政黨候選人回覆相關提問。而各政黨皆指派不分區立委候選人、新聞發言人等作為候選人回覆代表，也選擇以書面形式回覆。

「窩窩」指出，他們在12月25日拜訪位於新北市新莊區柯文哲競選總部，透過競選總部主任蔡易倫轉介，由熟悉動保議題的不分區立委參選人廖維欣作為本專題採訪聯繫窗口。12月28日廖維欣透過通訊軟體告知記者，回應內容已撰寫完成並於前晚提請民眾黨部確認，再於28日晚間以LINE傳送回應內容WORD檔予窩窩，均有雙方LINE對話記錄可稽。

「窩窩」強調，所有民眾黨政策內容，均係基於前開經民眾黨黨部確認之文件所做成，除為配合版面所需調整文字外，並無其他增減、修改或杜撰。為維護「窩窩」媒體專業，特此聲明本專案內容均由各黨提供，也再次感謝各政黨及候選人積極回應動物政策。

在聲明底下民眾黨不分區立委候選人廖維欣則留言回應，稱當時題目為一個大題組，回答以條列式針對窩窩提出的問題簡答，且測驗也從題組中挑出一小部分來做，未能充分表明原意，並指隨著時代的演變，許多傳統文化的習俗與一些後來推動的政策或有牴觸之處，柯文哲認為，政策與法令的基礎都要考量「可行性」，面對現在的兩難，應在野生動物保育與原住民族文化間取得共識。

廖維欣也指出，網路上許多斷章取義，將民眾黨回應的溝通宣導、促進公眾討論的原意，渲染成「再教育」原住民，顯然是刻意用去脈絡化的解釋，製造衝突與對立。她強調「民眾黨一直主張包容與共融、針對不同族群的文化習俗與傳統，皆珍視尊重」。

在留言底下則有網友質疑「『網路上許多斷章取義？』你這樣子說，會不會得罪窩窩？動保答案是你寫的，如果有誤會，不要推給柯文哲」、「『制定尊重多數民意與專業意見的政策與法令』，這邊的多數民意是指台灣人民還是原住民的多數民意呢？」、「窩窩加油、明明就是民眾黨自己寫的文自己不認、還要抹黑別人是側翼、真的很糟糕」、「先說沒說過這句話，然後再說這是底下的人自己回的，請底下的人自己背鍋，估計這回應模組未來在外交上也很好用」等。

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