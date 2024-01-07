藍4小雞現身柯文哲造勢場 江和樹：好像把侯友宜放棄了 才敢過來

江和樹陪吳欣盈跑台中萬和宮行程，巧遇廖偉翔（車上站立者），兩人互相加油打氣。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/07 18:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市4名立委候選人6日現身民眾黨總統候選人柯文哲台中造勢場拉票，今民眾黨副總統候選人吳欣盈南屯萬和宮拜票，又「巧遇」國民黨立委候選人廖偉翔，引發「棄侯保柯」討論。民眾黨台中市黨部主委江和樹讚4人很勇敢，「如果國民黨總統那麼強，他們也不必過來了」，更說，「意味很明顯了，好像把侯友宜放棄了才敢過來」。

不過，包括國民黨立委候選人廖偉翔及黃健豪均強調，台中立委選舉本來就是藍白合示範區，選舉以來也跟民眾黨的立委候選人蔡壁如合體發聲造勢，6日只是前往尋求民眾黨支持者及年輕人在立委選舉的支持，且也未上台，「沒有棄侯保柯的問題」。

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江和樹今陪同吳欣盈台中車隊掃街拜票，抵達南屯區萬和宮參拜，吳欣盈跟場外等候的數百名支持者合影時，廖偉翔掃街拜票剛好行經萬和宮，又「巧遇」民眾黨造勢，廖偉翔與江和樹除互相加油外，江和樹也拿著麥克風喊話，因民眾黨在台中西、南屯區沒有推候選人，肯定廖偉翔是人才，「新潮流不倒、台灣不會好」，請大家支持廖偉翔。

因昨晚國民黨立委候選人包括廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋與林家興，均前往柯文哲大里造勢場向選民尋求支持，廖偉翔再現民眾黨造勢場，引起「棄侯保柯」討論，江和樹說，如果國民黨總統那麼強，他們也不必過來了，肯定4人很勇敢敢到現場來，「英雄惜英雄一起加油」；他說，當時4人在造勢現場聽到喊「棄侯保柯」，也只有說「拜託支持我就好」，因民眾黨在4人的選區沒有提候選人，也希望他們能順利當選。

江和樹又說，其實他們昨天到來「意味很明顯了」、「好像把侯友宜放棄了他們才敢過來」。

廖偉翔說，台中本來就是藍白合示範區，之前也跟蔡壁如合體辦活動、提政見等，希望藍白在野力量一起團結，昨天柯文哲的造勢活動有很多年輕人，會前往主要的目的就是跟年輕人對話，讓年輕人了解他所提的改善年輕人低薪及居住正義等政見，尋求立委選舉的支持，沒有棄侯保柯的問題。

黃健豪也說，台中本來就是「藍白保護區」，昨晚柯文哲的造勢場有來自各區的支持者，昨晚也說藍白合一起進國會，還遇到很多支持者來跟他合影，他也沒有上柯的造勢台，沒有棄保問題。

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