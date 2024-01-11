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轟馬英九將台灣交中國獨裁者 王世堅：三八假賢慧、老番顛

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，賴、蕭支持者踴躍出席相挺。（記者方賓照攝）

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，賴、蕭支持者踴躍出席相挺。（記者方賓照攝）

2024/01/11 20:24

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰倒數2天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11日）舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」，催出選戰氣勢。民進黨立委候選人王世堅痛批，前總統馬英九要台灣人相信中國國家主席習近平，把台灣的命運生死交給獨裁者，根本是「三八假賢慧、老番顛」，呼籲選民用選票讓國際知道，台灣人不是貪生怕死、也不是中國要求跪就跪。

民進黨今晚於凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，包括賴清德、蕭美琴、總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、國政藍圖召集人鄭麗君等大咖接力助陣，全黨將士用命、力拚「總統勝選、國會過半」目標。現場人潮洶湧、旗海飄揚，氣氛相當熱烈，主辦單位於晚間7時53分喊出人數已突破8萬人。

王世堅表示，台灣現在的國防、經濟實力在全球表現突出，國人要信賴台灣、堅定向前，但馬英九卻要台灣人相信習近平，等同將台灣的命運生死交給獨裁者，馬就是「三八假賢慧、老番顛」，按馬英九的說法，中共不費一兵一卒就能佔領台灣，在兩天的投票是全世界和中國都在看，國人要讓全世界知道，台灣人不是貪生怕死，不是中共要我們站就站、要跪就跪。

力拚連任的立委高嘉瑜則說，國民黨總統候選人侯友宜說要讓中國學生來台就學、就業，國民黨不分區第1名的韓國瑜選曾跑去香港中聯辦，而馬英九又說要相信習近平，國民黨的候選人要跟中國綁在一起，但中國現在經濟越來越差、年輕人失業率高達20%以上，反觀台灣在總統蔡英文的領導下，股市和經濟成長越來越好，同時也照顧長輩和年輕人，呼籲讓賴清德和蕭美琴帶領台灣、延續小英路線，選對的人走對的路。

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