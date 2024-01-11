侯友宜選前之夜板橋造勢 家長怨影響學生通勤搭公車

海山分局表示，今日下午現場查看板橋第一運動場附近，主辦單位有在周邊掛上區運路交管改道通知牌。 （海山分局提供）

2024/01/11 20:17

〔記者黃子暘／新北報導〕選舉進入倒數48小時，國民黨總統候選人侯友宜明（12日）將在本命區新北板橋第一運動場造勢，附近學校學生的家長向本報指控，侯團隊申請封街時間為明日下午2點起，卻「強制要求」公車總站提前至今（11日）晚間10點起封街，影響眾多學生週五搭847公車放學，實在擾民。

侯競辦發言人王敏旭表示，明晚板橋區有兩場選前之夜的造勢活動，相信各陣營都依據相關規定申請路權，針對板橋第一運動場的路權使用，今晚10點並未全部封街，保留單線雙向通車，相關路線依申請規劃進行，若有不便之處也請多包涵。

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學生家長表示，主辦單位並未落實通知封街，在學校周邊貼公告草草了事，是孩子今日踩到在地上的公告，才發現要封街；運動場旁有海山高中、國小，公車為配合造勢活動改道，從學校到臨時站點需要穿越運動場，現場並無設置路線指引及替代站牌，唯恐造勢人潮混入不法分子，造成學生人身安危，盼交通局將臨時站點改到學校附近增設。

海山分局說明交管作為，該活動主辦單位為國民黨中央黨部，國民黨申請封街狀況，今日晚間7時起，封閉區運路（新站路至第一運動場地下停車場出入口間）部分車道，採單線雙向管制；明日下午2時起至下午10時止，封閉區運路（新站路至漢生東路間）全部道路，原則留設一旁社區車道出入口前單線雙向通行，供社區車輛進出，第一運動場地下停車場區運路入口封閉，可由海山路出入口進出。

交通局運輸管理科說明選前之夜847公車改道動線，臨管制時間為明日下午2時至13日凌晨0時，原847路線上，民族區運路口、長安海山街口、海山高中、第一運動場4站不停靠，沿區運路改道新府路行駛，臨時增停「深丘里（板橋放送所）」，距離海山高中站距離約600公尺。針對學生家長訴求，交通局指出，經評估深丘里是最近的妥適設站地點。

海山分局說明，選前之夜活動時，周邊路段包括區運路與漢生東路口、區運路、海山路與新站路口等路段，將有人員指揮、疏導及管制交通，以維持順暢；今日下午現場查看，主辦單位在活動地點周邊，包含海山高中旁，都有掛上區運路交管改道通知牌。

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