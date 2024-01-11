宣明智為張秀華助選 獻出車隊拜票「處女秀」

宣明智（左二）陪同張秀華（右二）車隊掃街。（張秀華競選總部提供）

2024/01/11 19:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華民國青溪總會理事長、聯電榮譽副董事長宣明智今天到嘉義市陪同國民黨嘉義市立委候選人張秀華車隊掃街拜票，獻出他車隊掃街「處女秀」；張秀華表示，宣明智是鴻海集團創辦人郭台銘好友，她認同郭台銘「主流民意大聯盟」與「和平宣言」理念，將團結一切非綠力量，完成政黨輪替目標，替國民黨攻下嘉義市關鍵一席立委

宣明智去年接任中華民國青溪總會理事長，掃街拜票前由全國總會幹部、嘉義市青溪總會長吳明憲等人陪同到訪張秀華競選總部，受到在場支持者歡迎；宣明智強調，全國各地青溪夥伴長年為國家、社會默默付出，成為支持政府核心力量，青溪的團結力與動員力不容小覷。

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張秀華表示，她認同郭台銘「和平宣言」理念，台海和平不僅是國人的期盼，兩岸和平更是台灣經濟發展的基石，國民黨是最有能力帶給兩岸和平發展的政黨，懇求鄉親總統選舉支持國民黨「侯康配」。

兼任張秀華競選總部主任委員的市長黃敏惠表示，唯有國家和平與安定，人民才能安居樂業，2024選戰對台灣至關重要，侯友宜是嘉義子弟出身，嘉義人重情重義，希望嘉義人挺嘉義人，讓侯友宜成為諸羅建城320年來，第一位基層公務員出身的平民總統。

宣明智（中）請選民支持張秀華（左三）、支持國民黨「侯康配」。（記者林宜樟攝）

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