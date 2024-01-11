王醒之告發竊佔國土私設停車場 林沛祥︰儘快改善符合法規

基隆市無黨籍立委候選人王醒之今天中午到基隆地檢署，按鈴告發國民黨立委候選人林沛祥竊佔基隆市暖暖區一處國有地，並請他對外說明清楚。（記者林嘉東攝）

2024/01/11 14:53

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市立委選舉選情緊繃，無黨籍立委候選人王醒之今（11）日向基隆地檢署按鈴告發，國民黨立委候選人林沛祥竊佔暖暖區一處國有土地，違規私設停車場，知法犯法，不僅政治道德上嚴重瑕疵，還違反刑法320條竊佔罪，請檢方調查，也請林沛祥對外界說明清楚。

林沛祥回應指出，他對於王醒之的指控表示尊重，並強調，他將要求該土地使用人儘快進行必要的改善，以符合相關規範，確保一切合法合規。此外，他重申，身為基隆市的候選人和公眾人物，遵守法律和規範是首要責任。

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王醒之中午12時許，在助理陪同下，到基隆地檢署按鈴告發，林沛祥在基隆市暖暖區過港路10巷國有地上，違規私設停車場，且涉嫌竊佔國有土地。

王醒之表示，林沛祥在20歲取得土地後，於2014年間先把保護區做成停車場，違反都市計畫法、都市使用分區，破壞保護區，隔年至2017年間，林沛祥再以地主身份和另外一個地主共同向國有財產署申請袋地通行權，準備作為停車場通行使用，當年林具名向國有財產署申請土地租用，林完全知情，一直到2017年國產署同意租用。

王醒之強調，國產署2017年同意林租用時，同意租用的面積僅60平方公尺，但林違規設置的停車場，不僅佔用其他國有土地，所佔用國有土地面積遠遠大過於60平方公尺。

王醒之指出，林針對他的質疑，並未明確回應，他只好請司法單位介入調查，林於2023年3月之前至2014年這段期間，該停車場不法佔用與營利，不僅政治道德上嚴重瑕疵，還違反刑法320條竊佔罪，他今天才到地檢署直接具狀提告，請地檢署調查。

王醒之強調，林沛祥解釋無償使用的同時，間接承認2023年3月前至2014年，林不但知情還同意不法營利，他希望林沛祥能對社會大眾交代清楚。

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