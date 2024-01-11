基隆》王醒之控違法停車場占用國有地 林沛祥︰已聯繫鑑界

基隆市國民黨立委候選人林沛祥（中）指土地已無償借給另一位地主，會要求使用人負起責任。（記者盧賢秀攝）

2024/01/11 05:30

〔記者盧賢秀、李文馨／綜合報導〕無黨籍基隆市立委候選人王醒之昨天指控國民黨立委候選人林沛祥，在暖暖區長期違法設停車場，部分占用國有地，九年不當得利數千萬元，要求林沛祥公開道歉，不排除到地檢署提告。林沛祥對此表示，去年起土地就無償借給另一位地主，他不知具體使用情形，如果占用國有地將要求使用人負起責任及賠償。但王醒之強調，二○一五年向國有財產署租用停車場出入口時，申租地主就是林沛祥，所以林是知情的。

林沛祥稱另位地主經營 不清楚現況

王醒之表示，日前接獲民眾陳情位於過港路十巷收費停車場為違法經營，經查後發現，該停車場地主就是林沛祥，還有一部分是國有土地，比對林的財產申報資料與該地所有權人謄本，林在一九九七年當年僅廿歲就取得過港段卅五號及卅五之一號土地，一塊為保護區土地、另一塊為公園用地，一九九八年開始占用旁邊國有土地。

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王醒之控四大違法 9年牟利數千萬

王醒之出示空照資料與現況圖，該處二○一四年起經營停車場，不僅未經申請私設停車場，也違反土地使用分區，破壞水土保持和保護區，竊佔國土營利，同時涉及逃漏稅等共四大違法。光是國有地就劃設八十一格停車位，月租一千五百元計，牟利超過千萬元，更別說其他違法停車位。

王醒之︰林申租出入口 明顯知情

王醒之昨將公文送達基隆市政府，要求交通處與都市發展處清查違法，如果林沛祥含糊其辭，繼續矇騙社會大眾，他不排除到基隆地檢署直接按鈴申告。

對此，林沛祥表示，他確實持有三分之一土地，去年三月起將土地無償借給另一位地主，對於土地具體使用方式並未深入了解。至於是否侵占國有土地，他已主動聯繫國有財產署進行鑑界，以釐清目前的實際用地範圍，如果有侵占國有土地及不當產出，將要求使用人負責處理與賠償。他強調，對於選戰期間王醒之的指控表示尊重，會全力配合中央的檢視與調查。

2024立委選舉

基隆市無黨籍立委候選人王醒之踢爆國民黨立委候選人林沛祥占用國有地，違法經營停車場。（記者盧賢秀攝）

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