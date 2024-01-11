基隆》王醒之控違法停車場占用國有地 林沛祥︰已聯繫鑑界
〔記者盧賢秀、李文馨／綜合報導〕無黨籍基隆市立委候選人王醒之昨天指控國民黨立委候選人林沛祥，在暖暖區長期違法設停車場，部分占用國有地，九年不當得利數千萬元，要求林沛祥公開道歉，不排除到地檢署提告。林沛祥對此表示，去年起土地就無償借給另一位地主，他不知具體使用情形，如果占用國有地將要求使用人負起責任及賠償。但王醒之強調，二○一五年向國有財產署租用停車場出入口時，申租地主就是林沛祥，所以林是知情的。
林沛祥稱另位地主經營 不清楚現況
王醒之表示，日前接獲民眾陳情位於過港路十巷收費停車場為違法經營，經查後發現，該停車場地主就是林沛祥，還有一部分是國有土地，比對林的財產申報資料與該地所有權人謄本，林在一九九七年當年僅廿歲就取得過港段卅五號及卅五之一號土地，一塊為保護區土地、另一塊為公園用地，一九九八年開始占用旁邊國有土地。
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王醒之控四大違法 9年牟利數千萬
王醒之出示空照資料與現況圖，該處二○一四年起經營停車場，不僅未經申請私設停車場，也違反土地使用分區，破壞水土保持和保護區，竊佔國土營利，同時涉及逃漏稅等共四大違法。光是國有地就劃設八十一格停車位，月租一千五百元計，牟利超過千萬元，更別說其他違法停車位。
王醒之︰林申租出入口 明顯知情
王醒之昨將公文送達基隆市政府，要求交通處與都市發展處清查違法，如果林沛祥含糊其辭，繼續矇騙社會大眾，他不排除到基隆地檢署直接按鈴申告。
對此，林沛祥表示，他確實持有三分之一土地，去年三月起將土地無償借給另一位地主，對於土地具體使用方式並未深入了解。至於是否侵占國有土地，他已主動聯繫國有財產署進行鑑界，以釐清目前的實際用地範圍，如果有侵占國有土地及不當產出，將要求使用人負責處理與賠償。他強調，對於選戰期間王醒之的指控表示尊重，會全力配合中央的檢視與調查。