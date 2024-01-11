蕭美琴到屏市車掃高人氣 民眾爭相自拍合照超級嗨

蕭美琴陪同鍾佳濱在屏東市車掃，沿途受到鄉親熱烈歡迎。（圖由鍾佳濱競總提供）

2024/01/11 14:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴今天（11日）上午到屏東市，首先前往屏東教會參加祝福感恩禮拜，接著陪問鼎立委三連任的鍾佳濱車隊掃街，再前往媽祖廟參拜，民眾爭相拿著手機和她自拍合照，展現高人氣，她還不時主動說「要合照的來這邊！」，親切態度擄獲鄉親的心，現場氣氛超級嗨。

蕭美琴首先抵達屏東教會，她表示，感謝鄉親用最大溫暖來關心與支持，感謝鄉親長久以來守護台灣民主，堅持台灣主流的心，繼續來疼惜民進黨，疼惜蔡英文總統、支持賴清德；希望大家一起來祈禱，台灣未來更有信心，繼續走穩健、民主這條路。

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蕭美琴接著陪同該黨屏縣第一選區立委候選人鍾佳濱，沿著屏東市仁愛路、公園路、中正路、永福路車隊掃街，沿途眾多鄉親在道路兩旁揮手，大聲為她和鍾佳濱加油打氣。

蕭美琴並到屏東慈鳳宮媽祖廟參拜，現場湧入大批鄉親，蕭美琴表示，很高興跟大家見面，屏東很溫暖，鄉親展現對台灣民主的堅持，對未來發展的期待，感謝屏東人長久以來支持民進黨、相挺蔡英文總統，未來還要支持賴清德，跟大家報告「投賴清德送蕭美琴」、「投2號鍾佳濱，加6號送民進黨」；民眾鼓掌大聲叫好。

蕭美琴還說，台灣要繼續向前不要走回頭路，台灣今天的發展受到全世界肯定和支持，就是因為每個台灣人堅持民主自由這條路，堅持打拚讓經濟越做越大，讓我們可以和世界接軌，讓台灣能上架世界，所以要拚台灣的尊嚴，要繼續跟世界交朋友，放眼世界，讓下一代更有尊嚴、信心、勇氣面對世界。

蕭美琴還帶了「選對的人走對的路」口罩送給鄉親，並且預留了幾分鐘的時間，讓鄉親可以用手機和她自拍，民眾相當熱情，除了爭相和她握手喊「副總統，加油！」，也高舉手機和她自拍，蕭美琴親切配合，拍到照的民眾開心大笑，現場氣氛極為熱烈。

民眾開心和蕭美琴自拍。（記者羅欣貞攝）

蕭美琴屏東市車掃展現高人氣。（記者羅欣貞攝）

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