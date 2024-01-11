為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

戰貓來了！蕭美琴環台大車掃到屏東 潮州戲曲迎賓

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

2024/01/11 12:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在選前黃金週啟動全台南北環台車掃，目標再催百萬票，今天來到最南的屏東縣，首站先赴潮州鎮與南屏東立委候選人徐富癸助選，徐富癸則請出潮州最有名的傳統戲曲班來唱戲助陣。

選戰倒數計時，繼日前與賴清德分從台灣南北車掃出發後，蕭美琴今天上午陪同民進黨屏南立委候選人徐富癸車隊掃街拜票，沿途支持者熱情搖旗吶喊、加油打氣，展現「戰貓」的高人氣，更有民眾衝上前送花，也有人送人擔憂她這幾天因為致詞無數「梢聲」，還送上知名的保養品加油，而現場合照及要簽名者不斷。

車隊出發前，潮州樂齡歌仔戲團為蕭美琴、徐富癸獻唱當選歌謠，「台灣有德擱有美，富癸要來拚立委，拜託鄉親來支持，拚乎台灣大富貴」；歌仔戲團並致贈當選掛軸「美德贏台灣」給蕭美琴、「富癸顧屏南」給徐富癸。

車隊回到競選總部，支持者爭相與蕭美琴握手、合照，蕭都來者不拒，展現親民高人氣。蕭美琴說，今天特別拚到這裡就是要給徐富癸加油，也感謝鄉親支持民主進步黨、支持賴清德、支持徐富癸，徐富癸相伴潘孟安20年，做過服務處主任、縣長室主任、民政處長，幕僚如果好，老闆就會好，幕僚工作做到位，老闆才能有更多心力為民服務，潘孟安縣長今天的成績，都有徐富癸奔走操持的身影。

蕭美琴說，屏東真的不簡單，不僅選出台灣首位女總統、出行政院長，真的非常感謝鄉親的栽培和支持，民主這條路沒有屏東人相伴，真的是走不下去，盼鄉親再次全力支持。

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

還有支持者送上護喉嚨的保養品給蕭美琴。（記者陳彥廷攝）

還有支持者送上護喉嚨的保養品給蕭美琴。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蕭美琴高雄站路口催票 許智傑甜美女兒驚喜現身打氣
2024/01/11 09:54

蕭美琴高雄站路口催票 許智傑甜美女兒驚喜現身打氣
蔡英文：未來4年有更多變局 台灣需要穩健推動者
2024/01/10 18:26

蔡英文：未來4年有更多變局 台灣需要穩健推動者

賴清德林志潔聯合車掃 新竹關鍵一席
助選徐富癸 蘇貞昌暗酸對手：難道要去立院發名片說我爸是誰？
2023/12/14 21:31

助選徐富癸 蘇貞昌暗酸對手：難道要去立院發名片說我爸是誰？
戰貓首赴屏東！蕭美琴為徐富癸站台 贈「挺台灣、顧屏南」盾牌
2023/12/10 22:51

戰貓首赴屏東！蕭美琴為徐富癸站台 贈「挺台灣、顧屏南」盾牌

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播