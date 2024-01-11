戰貓來了！蕭美琴環台大車掃到屏東 潮州戲曲迎賓

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

2024/01/11 12:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在選前黃金週啟動全台南北環台車掃，目標再催百萬票，今天來到最南的屏東縣，首站先赴潮州鎮與南屏東立委候選人徐富癸助選，徐富癸則請出潮州最有名的傳統戲曲班來唱戲助陣。

選戰倒數計時，繼日前與賴清德分從台灣南北車掃出發後，蕭美琴今天上午陪同民進黨屏南立委候選人徐富癸車隊掃街拜票，沿途支持者熱情搖旗吶喊、加油打氣，展現「戰貓」的高人氣，更有民眾衝上前送花，也有人送人擔憂她這幾天因為致詞無數「梢聲」，還送上知名的保養品加油，而現場合照及要簽名者不斷。

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車隊出發前，潮州樂齡歌仔戲團為蕭美琴、徐富癸獻唱當選歌謠，「台灣有德擱有美，富癸要來拚立委，拜託鄉親來支持，拚乎台灣大富貴」；歌仔戲團並致贈當選掛軸「美德贏台灣」給蕭美琴、「富癸顧屏南」給徐富癸。

車隊回到競選總部，支持者爭相與蕭美琴握手、合照，蕭都來者不拒，展現親民高人氣。蕭美琴說，今天特別拚到這裡就是要給徐富癸加油，也感謝鄉親支持民主進步黨、支持賴清德、支持徐富癸，徐富癸相伴潘孟安20年，做過服務處主任、縣長室主任、民政處長，幕僚如果好，老闆就會好，幕僚工作做到位，老闆才能有更多心力為民服務，潘孟安縣長今天的成績，都有徐富癸奔走操持的身影。

蕭美琴說，屏東真的不簡單，不僅選出台灣首位女總統、出行政院長，真的非常感謝鄉親的栽培和支持，民主這條路沒有屏東人相伴，真的是走不下去，盼鄉親再次全力支持。

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

蕭美琴環台車掃進入最南的屏東縣，首站先赴潮州。（記者陳彥廷攝）

還有支持者送上護喉嚨的保養品給蕭美琴。（記者陳彥廷攝）

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