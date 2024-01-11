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首頁　>　政治

昔日子弟兵黃珊珊被爆「收210萬人頭政治獻金」宋楚瑜：不主觀評論

親民黨主席宋楚瑜（中）11日召開記者會說明不分區立委參選立場與態度。（記者塗建榮攝）

親民黨主席宋楚瑜（中）11日召開記者會說明不分區立委參選立場與態度。（記者塗建榮攝）

2024/01/11 17:05

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量今早揭露民眾黨不分區立委候選人黃珊珊2022年曾收受東森集團210萬的人頭政治獻金，化整為零的手法，與國民黨總統候選人侯友宜收受財團政治獻金的方式如出一轍。對此，親民黨主席宋楚瑜稍早在記者會後表示，對於任何司法案件，他不適宜做出主觀的評論。

時代力量發言人余佳蒨今早開記者會揭露，民眾黨所支持的黃珊珊，在去年參選台北市長之際收受了東森集團大量的人頭政治獻金，2022年9月16日同日，一共有36人分別捐款10萬元給黃珊珊，其中至少有21位，是東森集團的董監事與高階經理人，意味黃至少收受了210萬的人頭政治獻金。這種化整為零的手法，和國民黨總統候選人侯友宜收受財團政治獻金的方式如出一轍。

面對昔日子弟兵黃珊珊收取政治獻金的爭議，宋楚瑜表示，「我對於任何司法案件，不適宜做出主觀的評論，尤其在選舉期間。」但他特別強調，親民黨到今天為何人民對他們如此肯定，宋楚瑜在做省長的專業團隊大家都曉得，每一位都有嚴格的監督。

「我追隨，前總統蔣經國先生親自監督行政的廉能化！」宋楚瑜說， 他不下評論，但這時候的大是大非是希望兩岸和平，台灣人不能受到委屈，兩岸政策不是搖搖擺擺、舉旗不定，是要堅定守住台灣人當家作主的底線，這是親民黨的主張。

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