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吳欣盈基隆車掃問「這是哪裡？」 張之豪：顯示根本不在意基隆

民眾黨副總統候選人吳欣盈10日上午到基隆進行車隊掃街，爭取民眾的支持。（資料照）

民眾黨副總統候選人吳欣盈10日上午到基隆進行車隊掃街，爭取民眾的支持。（資料照）

2024/01/11 12:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨副總統候選人吳欣盈10日早上冒雨展開全市車隊掃街，吳欣盈登上宣傳車後，邊穿上小雨衣，一邊詢問身旁的工作人員現在這是哪裡？工作人員告知這裡是「基隆」，她才恍然大悟。對此基隆市議員張之豪表示，幾乎沒有聽過有人是連去的縣市都不知道，這顯示吳欣盈根本不在意基隆。

張之豪在臉書PO文表示，民選政治人物，一般是會把選民當作最重要的人來看待，所以到一個地方要做功課，拜廟，好歹知道供奉的神明是誰。出席場合，好歹知道活動主題是什麼。但很少，真的很少，或者我從沒聽過有人是連去的縣市都不知道。這顯示的就是「她不在意你」，你不重要，所以不值得她花時間來知道你是誰，你要什麼，但她自己重要嗎？也不重要。

張之豪指出，對柯文哲來說，所有人的存在意義，都是同一個，就是「送阿北進總統府」，他是宇宙的中心，所有人都是工具，這就是「自戀型人格」，而柯文哲身邊這種人很多，物以類聚。自戀者不是覺得自己是宇宙中心嗎？那怎麼可能有其他人也是自戀者？難道有很多個宇宙中心？不。

張之豪續指，柯文哲身邊其他自戀者，也覺得自己在下好大一盤棋，他們要利用、騎劫、收割柯文哲，他們要趁機會把柯文哲的工具，搶來變成自己的，而柯文哲也知道，不過他們大家畢竟還是有個共通點，就是「別人都是工具人」，今天的狀況就是如此。

張之豪直言，他們不需要知道樓梯的每一磚、每一土叫什麼名字，因為樓梯只是樓梯而已，樓梯的功能就是讓他們走上去用的，這很可悲，但這都會過去，因為，人終究不是磚。

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