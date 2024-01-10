大選倒數！徐耀昌嘆對國民黨失望 曝民進黨政府援助苗栗事蹟

徐耀昌在臉書發文道出對國民黨的失望。（翻攝「徐耀昌加油讚」臉書）

2024/01/10 22:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕總統及立委選舉不到3天，民進黨副總統候選人賴清德今（10）日晚在苗栗縣竹南運動公園與綠營立委候選人康世明、曾玟學的聯合造勢晚會結束後，曾喊出「下架國民黨」的前苗栗縣長徐耀昌在臉書發文，道出他對國民黨的失望與對鴻海集團創辦人郭台銘的不捨，並表示「相信民主，相信每個苗栗縣民的選擇。」

徐耀昌晚間在臉書發文寫道，「看淡政治，跨越政黨的界線，今天，我想誠實的面對自己。」表示他這些日子來拒絕記者的採訪，不回應眾多老朋友的疑問，選擇沉默，是因不願做一個只問顏色，卻不問人民福祉的政客。

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徐耀昌並回憶，他剛就任苗栗縣長時，縣府財政困窘，他北上行政院向當時執政的國民黨中央政府求助，想方設法找出改善或減緩惡化的方法，尤其「苗栗從來是藍營的鐵票區，我天真的以為黨的援助，可以讓苗栗鄉親，看見通往美好未來的微小希望」，未料卻遭同黨執政下的行政院長官以「我又不是做仲介的！」一句冰冷的客語，為苗栗的最後出路畫下了句點。

徐耀昌表示，最後對苗栗這塊土地伸出援手的，竟是他一路來對抗的民進黨政府，誠實的說，苗栗財政的轉危為安，有極大一部分原因，是來自於綠營執政下的鼎力支持。並舉時任行政院長的蘇貞昌，經常是在下鄉時發現問題，便大筆一揮，讓苗栗縣原本籌措困難的建設經費，得以延續；而為了發展不致陷入停滯，免除多數重大建設的配合款，更讓苗栗有了新北橫、中港溪外環道、乃至於聯大路的拓建等。

徐耀昌嘆「苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠？」因此，他認為，百年政黨需要大破大立，需要為改革前行的新藍營時代找出一線生機，所以當郭台銘義無反顧的投入時，他也全力相挺，但郭太過真誠，太過相信一群只為私我卻罔顧中華民國前途的政客，政治的虛假與黑暗，讓郭再不願回頭看望這片生長於斯的土地，不願再碰觸這醜陋骯髒的2024大局，並安慰「台銘兄，不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子。」

徐耀昌並於文中寫到他當初投入國民黨苗栗縣第二選區立委初選，「是因希望故鄉能有一個清直、真誠的藍營代議士。我了解這塊土地上每個人的故事與歷史，有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命。」

最後，徐耀昌以一個居住在苗栗縣六十餘年的老縣民，表示「我相信民主，相信每個苗栗縣民的選擇，我更相信誠實與對故鄉的愛，會讓我能把這些日子來的所有疑問，交代清楚。」

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