為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

大選是繁榮與衰退的選擇？ 官員：中國經濟差恫嚇牌不太有效

熟稔中國問題的官員受訪表示，中國經濟很糟，外資台商都在撤離，中共打戰爭牌、經濟恫嚇牌不太有效。台灣若選擇走回頭路，選擇重啟服貿鎖入一中市場，未來將走上衰退之路。（法新社）

熟稔中國問題的官員受訪表示，中國經濟很糟，外資台商都在撤離，中共打戰爭牌、經濟恫嚇牌不太有效。台灣若選擇走回頭路，選擇重啟服貿鎖入一中市場，未來將走上衰退之路。（法新社）

2024/01/10 21:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方定調台灣選舉是「戰爭與和平」、「繁榮與衰退」的兩種選擇，國民黨總統候選人侯友宜除主張重啟服貿，近日也在造勢場合散布戰爭恐懼。對此，熟稔中國問題的官員受訪表示，現在中國經濟很糟，打戰爭牌、經濟恫嚇牌不太有效。台灣若走回頭路，重啟服貿鎖入一中市場，未來將走上衰退之路。

中國商務部9日威脅將研究中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）對台關稅減讓的早收清單，影響範圍擴及農漁、機械、汽車零件與紡織產品。

官員指出，中國打ECFA恐嚇牌效果有限，打戰爭與和平牌看起來效果也沒有很好，因為中國經濟實力如果跟過去一樣強盛，在國際社會有很大影響力，打這幾張牌會比較有效。

官員分析，目前中國經濟很糟，青年失業率高，社會通縮不敢消費，當國際社會要與中國脫鉤斷鏈，外資潤出之際，國台辦說台灣選舉是「繁榮和衰退」的選擇，不就代表投給親中政黨，走回頭路跟中國鎖在一起將面臨經濟衰退，只要有點判斷力，都知道這條路很有問題。

「歷次總統大選，2024這場選舉最為重要！」官員強調，這場選舉決定台灣要走向世界，還是鎖入一中。民進黨執政8年為台灣打下很好的基礎，美、日等民主國家都支持台灣，若選錯人、走錯路，重新接受一中原則的九二共識，國際社會會認為台灣自甘淪為中國的一部分，這對國家生存發展非常不利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴清德攻藍票倉苗栗：這次是選信賴台灣或相信習近平
2024/01/10 21:01

賴清德攻藍票倉苗栗：這次是選信賴台灣或相信習近平
馬英九稱台「永遠無法獲勝」不用防禦 曹興誠：用選票唾棄投降派
2024/01/10 20:45

馬英九稱台「永遠無法獲勝」不用防禦 曹興誠：用選票唾棄投降派

郡都八年級總座 十億蓋企總百億推案
馬英九稱兩岸關係須相信習近平 柯文哲驚：相信自己比較安全
2024/01/10 18:16

馬英九稱兩岸關係須相信習近平 柯文哲驚：相信自己比較安全
馬英九恐嚇挺民進黨須為中國行動做準備 林飛帆：台灣人不會認同
2024/01/10 17:30

馬英九恐嚇挺民進黨須為中國行動做準備 林飛帆：台灣人不會認同

非贏不可！小英選前到新竹再挺林志潔
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播