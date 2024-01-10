大選是繁榮與衰退的選擇？ 官員：中國經濟差恫嚇牌不太有效

熟稔中國問題的官員受訪表示，中國經濟很糟，外資台商都在撤離，中共打戰爭牌、經濟恫嚇牌不太有效。台灣若選擇走回頭路，選擇重啟服貿鎖入一中市場，未來將走上衰退之路。（法新社）

2024/01/10 21:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方定調台灣選舉是「戰爭與和平」、「繁榮與衰退」的兩種選擇，國民黨總統候選人侯友宜除主張重啟服貿，近日也在造勢場合散布戰爭恐懼。對此，熟稔中國問題的官員受訪表示，現在中國經濟很糟，打戰爭牌、經濟恫嚇牌不太有效。台灣若走回頭路，重啟服貿鎖入一中市場，未來將走上衰退之路。

中國商務部9日威脅將研究中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）對台關稅減讓的早收清單，影響範圍擴及農漁、機械、汽車零件與紡織產品。

請繼續往下閱讀...

官員指出，中國打ECFA恐嚇牌效果有限，打戰爭與和平牌看起來效果也沒有很好，因為中國經濟實力如果跟過去一樣強盛，在國際社會有很大影響力，打這幾張牌會比較有效。

官員分析，目前中國經濟很糟，青年失業率高，社會通縮不敢消費，當國際社會要與中國脫鉤斷鏈，外資潤出之際，國台辦說台灣選舉是「繁榮和衰退」的選擇，不就代表投給親中政黨，走回頭路跟中國鎖在一起將面臨經濟衰退，只要有點判斷力，都知道這條路很有問題。

「歷次總統大選，2024這場選舉最為重要！」官員強調，這場選舉決定台灣要走向世界，還是鎖入一中。民進黨執政8年為台灣打下很好的基礎，美、日等民主國家都支持台灣，若選錯人、走錯路，重新接受一中原則的九二共識，國際社會會認為台灣自甘淪為中國的一部分，這對國家生存發展非常不利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法