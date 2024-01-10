馬英九稱台「永遠無法獲勝」不用防禦 曹興誠：用選票唾棄投降派

前聯電董事長曹興誠今日發文指出，關心台灣前途的台灣人，請大家團結起來，高聲斥責馬英九的投降主義，用選票唾棄這些投降派的馬英九們，把台灣前途抓在自己手中，而不是交給習近平。（記者陳鈺馥攝）

2024/01/10 20:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九接受《德國之聲》專訪表示，「兩岸關係可以相信中國國家主席習近平」、「無論台灣如何自衛都永遠無法抵禦與大陸的戰爭，也永遠無法獲勝」、「不應該依賴防禦來決定我們命運」。聯電創辦人曹興誠今日發文痛批，從馬英九的談話看起來，很多深藍人士已經完全投共，自甘墮落成為中國吞併台灣的馬前卒。

對於馬英九稱台灣加強戰備沒用，因為中國太大，反正打不過。曹興誠駁斥，馬英九故意漏掉了一個重要環節，就是台灣國防其實靠美國，不是只靠自己。如果只靠自己，70年前台灣就已經被統一了。

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曹興誠指出，今天台灣加強國防的意義，是向國際展現台灣拒絕統一的意志和決心，讓美國人放心，台灣不會像阿富汗一樣，成為扶不起的阿斗，這樣美國才能放心出售先進武器給台灣，並在海上和空中協助台灣的防衛。如此中國才不敢輕舉妄動，台灣的安全與和平才能維持。

曹興誠痛批，馬英九的論述會打擊國人防衛的決心，傷害美國、日本對台灣的信任，影響極為惡劣。從馬英九的談話看起來，很多深藍人士已經完全投共，自甘墮落成為中國吞併台灣的馬前卒。

他呼籲，凡有勇氣的，關心台灣前途的台灣人，請大家團結起來，高聲斥責馬英九的投降主義，用選票唾棄這些投降派的馬英九們，把台灣前途抓在自己手中，而不是交給習近平。

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