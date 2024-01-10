賴清德攻藍票倉苗栗：這次是選信賴台灣或相信習近平

賴清德在苗栗大造勢致詞說，這次大選是信賴台灣與走向中國的選擇，是在選擇相信習近平或信賴台灣。（記者蔡政珉攝）

2024/01/10 21:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕大選倒數，民進總統候選人賴清德今晚（10日）在苗栗縣竹南鎮運動公園與民進黨提名的第一選區候選人康世明、無黨籍苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學聯合大造勢，現場湧入超過6000人，賴清德壓軸登場致詞說，這次大選是信賴台灣與走向中國的選擇，是在選擇相信習近平或信賴台灣，選民手中的一票決定台灣未來以及世界命運。

賴清德說，台灣大選是今年世界首次大選，影響台海與印太關係穩定的關鍵大選，尤其在中國利用各種文攻武嚇、經濟制裁、假訊息、認知作戰等手段介入下，若中國介入成果，如中國所願，台灣民主將蕩然無存，不是選總統而是選特首。

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賴清德說，若他高票當選，代表台灣民意不畏懼中國威脅，展現守護台灣民主決心，支持台灣走入世界，未來中國將有機會檢討其兩岸政策；若大選讓中國得逞，未來中國將變本加厲。他當選可替印太和平穩定開創新局面。

賴清德也提到，前總統馬英九接受外媒訪談時指稱，「就兩岸關係而言要相信習近平」，馬英九訪談中強調兩岸關係要回到九二共識，賴清德反問，「大家要相信習近平嗎？」習近平已經多次說過，九二共識為一國兩制。賴清德說，這次大選是在選擇相信習近平或信賴台灣，選民手中的一票將決定台灣未來以及世界命運。

賴清德指出，他與蕭美琴會持續走在蔡英文總統正確的道路上，讓台灣走的更穩，並讓國家迎向更好未來。他與蕭美琴有三個使命，團結守護台灣、團結產業與世界民主陣營團結一起；第二個使命為堅定穩健帶領台灣前進，他與蕭美琴在內政與外交事務擁有完整歷練，要寫下驕傲的台灣民主故事；第三個使命則為間地信賴台灣，他與蕭美琴對台灣民主有堅定使命感會走回倚賴中國老路，要讓未來台灣人民可享有民主自由與富裕生活。

民進總統候選人賴清德今晚在苗栗縣竹南鎮運動公園與民進黨提名的第一選區候選人康世明、無黨籍苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學聯合大造勢。（記者蔡政珉攝）

現場湧入超過6000人。（記者蔡政珉攝）

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