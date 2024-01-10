賴清德攻藍票倉苗栗：這次是選信賴台灣或相信習近平
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕大選倒數，民進總統候選人賴清德今晚（10日）在苗栗縣竹南鎮運動公園與民進黨提名的第一選區候選人康世明、無黨籍苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學聯合大造勢，現場湧入超過6000人，賴清德壓軸登場致詞說，這次大選是信賴台灣與走向中國的選擇，是在選擇相信習近平或信賴台灣，選民手中的一票決定台灣未來以及世界命運。
賴清德說，台灣大選是今年世界首次大選，影響台海與印太關係穩定的關鍵大選，尤其在中國利用各種文攻武嚇、經濟制裁、假訊息、認知作戰等手段介入下，若中國介入成果，如中國所願，台灣民主將蕩然無存，不是選總統而是選特首。
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賴清德說，若他高票當選，代表台灣民意不畏懼中國威脅，展現守護台灣民主決心，支持台灣走入世界，未來中國將有機會檢討其兩岸政策；若大選讓中國得逞，未來中國將變本加厲。他當選可替印太和平穩定開創新局面。
賴清德也提到，前總統馬英九接受外媒訪談時指稱，「就兩岸關係而言要相信習近平」，馬英九訪談中強調兩岸關係要回到九二共識，賴清德反問，「大家要相信習近平嗎？」習近平已經多次說過，九二共識為一國兩制。賴清德說，這次大選是在選擇相信習近平或信賴台灣，選民手中的一票將決定台灣未來以及世界命運。
賴清德指出，他與蕭美琴會持續走在蔡英文總統正確的道路上，讓台灣走的更穩，並讓國家迎向更好未來。他與蕭美琴有三個使命，團結守護台灣、團結產業與世界民主陣營團結一起；第二個使命為堅定穩健帶領台灣前進，他與蕭美琴在內政與外交事務擁有完整歷練，要寫下驕傲的台灣民主故事；第三個使命則為間地信賴台灣，他與蕭美琴對台灣民主有堅定使命感會走回倚賴中國老路，要讓未來台灣人民可享有民主自由與富裕生活。