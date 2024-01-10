麻生太郎關切台海 外交部：理念相近國家合作反制威權

外交部就麻生太郎發言做出回應。（資料照）

2024/01/10 18:37

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日自民黨副總裁麻生太郎：台灣有事關乎日本生存

〔記者楊堯茹／台北報導〕日本自民黨副總裁（副主席）麻生太郎日前在福岡縣國政報告會上公開表示，「台灣有事無疑是存立危機事態」。對此，外交部今發布新聞稿表示，麻生副總裁再度發言關切台海情勢，並展現對台海和平穩定的堅定支持，表達誠摯感謝。

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據朝日新聞報導，麻生太郎8日公開表示，日本有2萬多位僑民居住在台灣，如果台海發生戰事，「我們必須救出在台灣的日本人。當然，這種狀況是由海上自衛隊救出」，並進一步強調，「我們將在台灣海峽戰鬥，使用潛艇、軍艦。台灣有事，無疑是存立危機事態」。

對此，外交部表達誠摯感謝，並指出，麻生副總裁於去年8月訪台參加「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」發表演說，強調台灣是日本極為重要的夥伴及友人，台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，志同道合的國家必須合作反制威權力量擴張，避免戰爭發生。

外交部再度強調，台海和平穩定對全球局勢至關重要，台灣位於民主陣營對抗威權勢力擴張的最前線，政府及人民均有高度自我防衛的決心，今後也將持續提升自我防衛能力，並與美日等所有理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

麻生太郎一席話挑動中國的敏感神經。據日本時事通信社報導，中國駐日本大使館發言人表示，「台灣問題純屬中國內政，對此表示強烈不滿，堅決反對」。

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