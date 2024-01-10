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首頁　>　政治

國防部國家級警報 趙少康：故意製造恐慌介入選舉

國民黨副總統候選人趙少康（一排左三）今陪同黨籍嘉市立委候選人張秀華（一排左二）車隊掃街造勢。（記者王善嬿攝）

國民黨副總統候選人趙少康（一排左三）今陪同黨籍嘉市立委候選人張秀華（一排左二）車隊掃街造勢。（記者王善嬿攝）

2024/01/10 10:48

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中國昨下午3時許發射衛星飛越台灣南部上空，國防部首度發「國家級警報」，請民眾注意安全，國民黨副總統候選人趙少康今到嘉市車掃造勢時表示，2022年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，中共發射4次飛彈國防部都未發布警報，這次因為接近選舉就發布警報，還是不影響台灣的衛星發射，令人懷疑是故意製造台灣人恐慌、介入選舉。

趙少康今陪同黨籍嘉義市立委候選人張秀華車隊掃街拜票，車隊出發前接受媒體聯訪，趙少康說，國防部專家應該很多，怎麼會分不清楚「衛星」與「飛彈」？飛彈是有攻擊性、會造成人員死傷的，衛星是發射到外太空，而且飛越高度在500公里外，對台灣毫無影響，國防部連續發布警報，英文還寫成飛彈，行政院長陳建仁在立法院備詢時，第一時間還說成接到中國發射飛彈簡訊，製造恐怖氣氛。

趙少康表示，去年8月裴洛西率團訪台，中共發了4次飛彈，國防部都沒有發布警報，這次中國發射衛星，因為接近選舉，國防部發布國家級警報，這不是故意介選、製造台灣人恐慌嗎？很難讓人不懷疑，另外，最近還說發現中國空飄汽球穿越台灣上空，為什麼不打下來呢？這也很奇怪。

趙少康今到嘉義市車隊掃街造勢，支持者沿路揮旗高喊「凍蒜」。（記者王善嬿攝）

趙少康今到嘉義市車隊掃街造勢，支持者沿路揮旗高喊「凍蒜」。（記者王善嬿攝）

國民黨副總統候選人趙少康（左）與黨籍嘉義市立委候選人張秀華（右）車隊掃街，衝刺選情。（記者王善嬿攝）

國民黨副總統候選人趙少康（左）與黨籍嘉義市立委候選人張秀華（右）車隊掃街，衝刺選情。（記者王善嬿攝）

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