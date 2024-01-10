不必對防空警報政治操作 柯文哲：但蔡英文的話讓我害怕

民眾黨總統候選人柯文哲（中）10日赴宜蘭陪同立委候選人陳琬惠（左）車掃，車掃前接受媒體聯訪。（記者蔡昀容攝）

2024/01/10 10:38

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國防部昨（9日）發布「防空警報」，因接近大選投票日，引起熱議和揣測。民眾黨總統候選人柯文哲今（10日）到宜蘭掃街造勢，他認為不必對此做政治操作，但總統蔡英文那句「大家不用害怕」（應為「總統跟大家在一起，免煩惱」），讓他害怕。

柯文哲今陪同同黨民眾黨宜蘭立委候選人陳琬惠掃街，媒體聯訪時，對於防空警報引起的揣測，柯認為這是典型的瑞士乳酪理論，要拿出來檢討。

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柯文哲說，這件事應看作測試或演習，他也看到幾個問題，第一，如果真的發生事情，國防部卻發出錯誤訊息；第二，政府出來解釋，老百姓卻不相信並產生懷疑；第三，之前都沒有演練過嗎？蔡英文告訴大家不用害怕，「她講那句話才讓我害怕」，飛彈若真打來，大家往哪躲？大家曉得嗎？

柯文哲認為，要建立正常國家，第一步是政府要可信，講話能讓老百姓相信，今天國家的根本問題在於，政府做事，老百姓卻懷疑是選舉策略操作；第二，若真的有事，國防部怎會發錯？大家要躲哪裡？這絕不是總統一句大家不用害怕，大家就能不害怕的。

柯文哲說，選舉快到了，不用把這件事情做太多政治操作，如果是他，會把事情一一寫下來改進。

蔡英文昨天參觀高雄市的長照據點，致詞時警報響起，一度引起現場長輩和國安、隨扈人員緊張，蔡英文也中斷致詞，「是衛星不是飛彈，總統跟大家在一起，免煩惱」，緩解現場氣氛。

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