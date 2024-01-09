桃園政見會》第5選區劉仁照批對手擋國防預算 賴香伶籲跳脫藍綠

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，第5選區（平鎮、龍潭）民進黨劉仁照多次點名批判現任國民黨立委呂玉玲，尤其她靠著軍眷票當選，卻對國防政見與立場隻字不提，甚至在國會阻擋國防預算。 （擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

2024/01/09 19:39

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，今（9）日下午輪到第5選區（平鎮、龍潭），現任國民黨立委呂玉玲未出席，民進黨劉仁照多次點名批判呂，尤其她靠著軍眷票當選，卻對國防政見與立場隻字不提，甚至在國會阻擋國防預算；民眾黨賴香伶主打多次獲得優秀立委肯定，反觀現任呂玉玲12年立委都未得過，平、龍應該跳脫藍綠，選出沒有包袱、願意承擔的人；司法改革黨義乃文也表示，決定出來參選，是因兩黨都沒給台灣帶來進步與希望。

首位發言的易乃文先向選民自我介紹，他有35年的時間在軍中，退伍時發現台灣每況愈下，年輕人非常地茫然，生育率低、結婚率低、人才出走率高，這幾年兩大黨並未給台灣人民帶來進步與希望，尤其他在監獄擔任教誨師、大學擔任教職，看到許多司法特權、青年不知目標等問題，因此決定出來參選，這次已是他第2次參選，雖然知道很困難，但越難的事情越要做，他提出厚植國家軟實力、推動司法改革、平鎮龍潭大發展等政策主張，請民眾支持讓國會注入新血。

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劉仁照提出平鎮、龍潭6大主張與方向「護台灣、顧國防，國防自主、守護家園」、「找回台積電，打造科技新重鎮」、「挺青年，讓年輕人安心成家」、「交通建設大進步，打通任督二脈」、「發揚在地文化，推動觀光能見度」、「好生活，全面提升生活品質」，尤其國防議題他猛打呂玉玲。

他表示，目前第5選區候選人中只有他提出國防政見，平、龍是北台灣重要陸軍及機構重地，覆巢之下無完卵，他不會像呂玉玲靠軍眷票當選，卻對國防政見與立場隻字不提，在台灣被中共打壓最嚴重時，她帶頭赴中、唱和中國，甚至在國會阻擋國防預算，而呂玉玲軍事知識不足，屢次在國防委員會烏龍質詢，最經典的就是太平島要出租。

劉仁照請選民支持專業會計師，他問政不擺烏龍、不鬧笑話、更不會咬人，有信心用專業帶領平、龍發展，拜託大家一起讓平、龍終結家族政治，並批對手參選初衷是延續家族政治，請選民將這一票投給專業，讓會計師進國會，讓他來做呂玉玲做不到的事。

賴香伶開頭向選民說明參選平、龍艱困選區的心情，大家最常問她「平、龍可否選出非藍非綠的候選人」，現在台灣面臨低薪、少子化，更讓人痛恨的詐騙問題，她更為日前發生的新北市國中生割頸案哀悼，不要又是今天公祭明天忘記，讓受害者獨自流淚。

她細數4年立委成績，曾獲得公民團體評鑑6次優秀立委，反觀呂玉玲3屆12年任期都未得過，相信自己是最適合、適格成為民代者；她也強調，對居住正義、司法改革、勞工保障、社會安全的4大堅持，並問如果只是跟基層搏感情的立委，國會出席率及成績都無法超越其他人，這是大家要的人嗎？

賴香伶提出「優化平鎮、龍潭便捷交通環境」、「改善醫療資源，提升優質照顧品質」「輔導傳產升級，提升勞工競爭力」、「打造客家特色生活圈，推動客家文化慶典祭」4大政見，期盼讓南桃園發展急起直追，籲選民跳脫藍、綠，在關鍵一役，讓適合的人進入立院。

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，第5選區（平鎮、龍潭）民眾黨賴香伶強調多次獲得優秀立委肯定，反觀現任國民黨立委呂玉玲12年立委都未得過，平、龍應該跳脫藍綠，選出沒有包袱、願意承擔的人。 （擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，第5選區（平鎮、龍潭）司法改革黨義乃文強調，決定出來參選，是因兩黨都沒給台灣帶來進步與希望。 （擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

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